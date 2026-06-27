Баку ждут ливни

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются проливные дожди. Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, местами возможны грозы, порывистый северо-западный ветер к вечеру станет умеренным.
Температура воздуха составит ночью 18-21°, днем — 23-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 80-85%, днем — 55-60%.
В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируются ливни и град. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман, порывистый западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 16-20°, днем — 24-29° тепла, в горах ночью — 8-13°, днем — 15-20°, местами — 23-26° тепла.