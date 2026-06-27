USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Баку ждут ливни

13:08 1044

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются проливные дожди. Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, местами возможны грозы, порывистый северо-западный ветер к вечеру станет умеренным. 

Температура воздуха составит ночью 18-21°, днем — 23-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 80-85%, днем — 55-60%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируются ливни и град. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-20°, днем — 24-29° тепла, в горах ночью — 8-13°, днем — 15-20°, местами — 23-26° тепла.

Мощные залпы украинской армии: Зеленский показал удар по Волгограду
Мощные залпы украинской армии: Зеленский показал удар по Волгограду обновлено 13:31; видео
13:31 5593
ОАЭ уже ударили. Ирак готовится. Картель развалится как карточный домик?
ОАЭ уже ударили. Ирак готовится. Картель развалится как карточный домик? наша аналитика; все еще актуально
26 июня 2026, 19:26 6755
Иран атакует?
Иран атакует? обновлено 14:33
14:33 771
Глава Офиса Зеленского о людях за 300 долларов
Глава Офиса Зеленского о людях за 300 долларов
12:33 1929
Карим Хан обвинил США
Карим Хан обвинил США
12:22 1823
Глава МИД Польши вступился за Зеленского
Глава МИД Польши вступился за Зеленского
11:49 1951
Российские и китайские самолеты под прицелом Южной Кореи
Российские и китайские самолеты под прицелом Южной Кореи
11:36 1351
Уничтожен российский катер
Уничтожен российский катер
11:19 2537
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины Полковник СБУ комментирует для haqqin.az
01:38 5319
ЧМ-2026: Бельгия и Египет идут дальше, Иран ждет
ЧМ-2026: Бельгия и Египет идут дальше, Иран ждет ВИДЕО
09:05 2684
Сенсация на ЧМ-2026: сборная Кабо-Верде вышла в 1/16 финала
Сенсация на ЧМ-2026: сборная Кабо-Верде вышла в 1/16 финала Прощай, Уругвай!; видео
06:10 4502

ЭТО ВАЖНО

Мощные залпы украинской армии: Зеленский показал удар по Волгограду
Мощные залпы украинской армии: Зеленский показал удар по Волгограду обновлено 13:31; видео
13:31 5593
ОАЭ уже ударили. Ирак готовится. Картель развалится как карточный домик?
ОАЭ уже ударили. Ирак готовится. Картель развалится как карточный домик? наша аналитика; все еще актуально
26 июня 2026, 19:26 6755
Иран атакует?
Иран атакует? обновлено 14:33
14:33 771
Глава Офиса Зеленского о людях за 300 долларов
Глава Офиса Зеленского о людях за 300 долларов
12:33 1929
Карим Хан обвинил США
Карим Хан обвинил США
12:22 1823
Глава МИД Польши вступился за Зеленского
Глава МИД Польши вступился за Зеленского
11:49 1951
Российские и китайские самолеты под прицелом Южной Кореи
Российские и китайские самолеты под прицелом Южной Кореи
11:36 1351
Уничтожен российский катер
Уничтожен российский катер
11:19 2537
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины Полковник СБУ комментирует для haqqin.az
01:38 5319
ЧМ-2026: Бельгия и Египет идут дальше, Иран ждет
ЧМ-2026: Бельгия и Египет идут дальше, Иран ждет ВИДЕО
09:05 2684
Сенсация на ЧМ-2026: сборная Кабо-Верде вышла в 1/16 финала
Сенсация на ЧМ-2026: сборная Кабо-Верде вышла в 1/16 финала Прощай, Уругвай!; видео
06:10 4502
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться