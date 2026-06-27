Иран атакует?

Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило об атаке на танкер в Ормузском проливе. Судно получило повреждения в районе мостика. Согласно имеющимся данным, пострадавших нет.

Иран на рассвете атаковал территорию Бахрейна с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов, говорится в заявлении МИД королевства.

В ведомстве сообщили, что утром 27 июня территория страны подверглась атаке нескольких иранских беспилотников. В МИД назвали произошедшее грубым нарушением суверенитета Бахрейна, угрозой безопасности граждан и нарушением международного права.

В министерстве подчеркнули, что продолжающиеся действия Ирана на фоне региональных и международных усилий по деэскалации возлагают на Тегеран полную ответственность за подрыв мирных инициатив и свидетельствуют о курсе на дестабилизацию обстановки в регионе.

Бахрейн также напомнил, что Иран взял на себя обязательство прекратить военные операции и уважать суверенитет государств региона в соответствии с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании, подписанным 17 июня 2026 года. По мнению Манамы, нынешняя атака демонстрирует пренебрежение Тегераном своими обязательствами перед международным сообществом.

Кроме того, МИД сослался на резолюцию Совета Безопасности ООН №2817 (2026), внесенную Бахрейном от имени стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Иордании и поддержанную 136 государствами.

В заключение Бахрейн заявил, что оставляет за собой право защищать свой суверенитет и безопасность в соответствии с международным правом, и призвал Совет Безопасности ООН обеспечить выполнение своей резолюции, а также привлечь виновных к ответственности.