План урегулирования против независимости Северного Кипра? Анкара отвечает военными учениями

Министерство национальной обороны Турции предупредило, что план, который специальный представитель генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Мария Анхела Ольгин готовится представить сторонам, может оказаться неприемлемым для Анкары. На традиционном еженедельном брифинге пресс-секретарь министерства генерал Зеки Актюрк заявил, что урегулирование на острове возможно только на основе принципа существования двух независимых, суверенных государств. Турецкий генерал добавил, что шаги, не учитывающие права турецкого народа Северного Кипра и направленные на подрыв чувствительного баланса в регионе, являются для Анкары категорически неприемлемыми. Представитель Минобороны также подчеркнул, что безопасность Северного Кипра — это безопасность Турции, и турецкая армия решительно настроена защищать безопасность и благополучие своих соотечественников на острове. Напомним, спецпредставитель генсека ООН посетила регион с целью организовать новый многосторонний переговорный процесс по кипрскому урегулированию с участием сторон и государств-гарантов. Мария Анхела Ольгин провела переговоры с лидерами греческой и турецкой общин острова, а также с министрами иностранных дел Турции и Греции. Затем спецпредставитель отправилась в Брюссель для продолжения консультаций с Европейским союзом и в ближайшие дни намерена вновь вернуться на остров.

На фоне этих консультаций одно из греческих изданий опубликовало детали плана, который Ольгин, предположительно, готовится представить сторонам. Этот план предусматривает создание на острове «федеративного государства с элементами конфедерации». Он построен на принципе «конструктивной неопределенности», что позволяет турецкой стороне трактовать его как «конфедерацию», а греческой — как «федерацию». Греческие источники утверждали, что руководство Северного Кипра «конструктивно относится» к этому плану и готово обсуждать его за столом переговоров. На фоне подобных сообщений президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман заявил, что ни одна модель решения, не поддержанная государством-гарантом Турцией, не может быть реализована. Комментируя публикации в греческих СМИ, Эрхюрман не стал говорить о деталях плана, который спецпредставитель генсека ООН намерена представить сторонам. Однако он напомнил о решающем значении позиции Турции: «Никто ведь не сомневается, что идею, которую не одобрит Турция, невозможно реализовать». Эрхюрман добавил, что турецкая сторона «выступает против манипуляций через СМИ и сама такими манипуляциями не занимается». «Если кто-то хочет создать впечатление, будто именно турецкая сторона не желает решения проблемы, — мы не будем участвовать в этих играх», — подчеркнул он.