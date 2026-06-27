Ливану опять достается

Израиль атаковал район Набатия на юге Ливана спустя день после подписания рамочного соглашения с Бейрутом о начале поэтапного вывода войск. Как сообщает The Times of Israel, об этом сообщило ливанское Национальное информационное агентство.
Согласно информации, удар был нанесен израильским беспилотником. Подробности о возможных жертвах и разрушениях пока не приводятся.
Отметим, Израиль и Ливан 26 июня при посредничестве США подписали рамочное соглашение, предусматривающее начало поэтапного вывода подразделений Армии обороны Израиля из ряда районов юга Ливана.
Документ предусматривает прекращение конфликта, восстановление полного суверенного контроля Ливана над всей своей территорией, а также разоружение негосударственных вооруженных формирований и ликвидацию связанной с ними инфраструктуры. После выполнения этих условий израильские силы будут поэтапно выведены из страны.