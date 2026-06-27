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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Бывшая первая леди Южной Кореи получила 7 лет тюрьмы

15:09 427

Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи приговорили к семи годам лишения свободы за коррупцию, сообщает корейская телекомпания KBS.

Суд признал, что она получала от бизнесменов и чиновников дорогостоящие подарки в обмен на содействие в решении их вопросов. Общая стоимость полученных ценностей, по версии следствия, составила около 290 млн вон.

Среди полученных подарков фигурировали дорогостоящие ювелирные украшения, часы, картина стоимостью около 140 млн вон, а также сумки Dior и Chanel.

«Суд пришел к выводу, что между передачей подарков и просьбами об оказании различных услуг существовала прямая связь», — говорится в публикации.

Помимо этого, суд постановил взыскать с бывшей первой леди 64,8 млн вон.

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