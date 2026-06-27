Украина потеряла истребитель

Воздушные силы Украины сообщили о потере истребителя МиГ-29 во время выполнения боевого задания.

Согласно информации украинских ВВС, в ночь на 27 июня была потеряна связь с истребителем МиГ-29, пилот которого выполнял боевое задание в небе над Полтавской областью Украины.

«Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи», — добавили в ведомстве.