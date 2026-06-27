USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Украина потеряла истребитель

15:21 948

Воздушные силы Украины сообщили о потере истребителя МиГ-29 во время выполнения боевого задания.

Согласно информации украинских ВВС, в ночь на 27 июня была потеряна связь с истребителем МиГ-29, пилот которого выполнял боевое задание в небе над Полтавской областью Украины.

«Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи», — добавили в ведомстве.

Абдуллаев крикнул в центре Тбилиси: Слава России!
Абдуллаев крикнул в центре Тбилиси: Слава России!
15:59 262
Назвали немецкую армию будущего
Назвали немецкую армию будущего
15:38 444
Украина потеряла истребитель
Украина потеряла истребитель
15:21 949
Бывшая первая леди Южной Кореи получила 7 лет тюрьмы
Бывшая первая леди Южной Кореи получила 7 лет тюрьмы
15:09 429
Ливану опять достается
Ливану опять достается
14:57 654
Мощные залпы украинской армии: Зеленский показал удар по Волгограду
Мощные залпы украинской армии: Зеленский показал удар по Волгограду обновлено 13:31; видео
13:31 7366
ОАЭ уже ударили. Ирак готовится. Картель развалится как карточный домик?
ОАЭ уже ударили. Ирак готовится. Картель развалится как карточный домик? наша аналитика; все еще актуально
26 июня 2026, 19:26 7110
Иран атакует?
Иран атакует? обновлено 14:33
14:33 2256
Глава Офиса Зеленского о людях за 300 долларов
Глава Офиса Зеленского о людях за 300 долларов
12:33 2768
Карим Хан обвинил США
Карим Хан обвинил США
12:22 2535
Глава МИД Польши вступился за Зеленского
Глава МИД Польши вступился за Зеленского
11:49 2517

ЭТО ВАЖНО

Абдуллаев крикнул в центре Тбилиси: Слава России!
Абдуллаев крикнул в центре Тбилиси: Слава России!
15:59 262
Назвали немецкую армию будущего
Назвали немецкую армию будущего
15:38 444
Украина потеряла истребитель
Украина потеряла истребитель
15:21 949
Бывшая первая леди Южной Кореи получила 7 лет тюрьмы
Бывшая первая леди Южной Кореи получила 7 лет тюрьмы
15:09 429
Ливану опять достается
Ливану опять достается
14:57 654
Мощные залпы украинской армии: Зеленский показал удар по Волгограду
Мощные залпы украинской армии: Зеленский показал удар по Волгограду обновлено 13:31; видео
13:31 7366
ОАЭ уже ударили. Ирак готовится. Картель развалится как карточный домик?
ОАЭ уже ударили. Ирак готовится. Картель развалится как карточный домик? наша аналитика; все еще актуально
26 июня 2026, 19:26 7110
Иран атакует?
Иран атакует? обновлено 14:33
14:33 2256
Глава Офиса Зеленского о людях за 300 долларов
Глава Офиса Зеленского о людях за 300 долларов
12:33 2768
Карим Хан обвинил США
Карим Хан обвинил США
12:22 2535
Глава МИД Польши вступился за Зеленского
Глава МИД Польши вступился за Зеленского
11:49 2517
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться