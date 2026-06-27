Назвали немецкую армию будущего

Пять приоритетов для перевооружения Германии: дальнобойные вооружения (от артиллерии до возможностей ударов на 100-300 и 1000 километров), антидроновые и зенитные вооружения, радиоэлектронная борьба, интеграция беспилотных систем с традиционными, а также интеграция ИИ в управление войсками.

Фройдинг отмечает, что много внимания уделяет интеграции новых технологий и традиционных систем. Несмотря на нововведения, задачей Сухопутных войск по-прежнему является захват и удержание территорий. И для этого по-прежнему необходимо вступать в непосредственный контакт с врагом, используя именно железо, а не софт.

Фройдинг считает, что танки будущего могут выступать в качестве пунктов управления наземными беспилотными системами. Однако армиям по-прежнему необходимо будет вступать в бои на дистанции прямого контакта, и танки должны сохранить такую возможность.

Генерал-лейтенант полагает, что сфера ближнего боя не может быть полностью поручена ИИ и дистанционно управляемым системам. Так или иначе, только человек сможет анализировать, какая общая ситуация и куда применить доступную ему огневую мощь. Исходя из этого, Фройдинг не верит в существование полностью роботизированного поля боя.