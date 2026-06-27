Украинские удары по Крыму обрушили рейтинг Путина

Массированные украинские удары по Крыму и российской территории начали разрушать ощущение «нормальной жизни», которое Кремль четыре года пытался сохранить для россиян, пишет The New York Times.

Как сообщает издание, на полуострове ввели режим ЧС, возник дефицит топлива, продолжаются отключения электроэнергии, нарушено водоснабжение, а туристы массово покидают Крым. Бронирования на июль и август, как пишут СМИ, упали более чем на 30%, а в Севастополе — на 43%.

NYT отмечает, что на фоне неспособности Кремля защитить Крым рейтинг российского президента, согласно опросу близкого к властям фонда ФОМ, опустился до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны в 2022 году.