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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов

Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
Джейхун Наджафов, собкор
14:05 1597

За 47 лет напряженных отношений между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Вашингтон, похоже, не демонстрировал такой рискованности, как в контексте недавних событий, связанных с Ормузским проливом.

На этой неделе президент Дональд Трамп выступил с заявлением в своей социальной сети Truth Social, сообщив, что в течение 60 дней перемирия сборы за передвижение через Ормузский пролив взиматься не будут. Он также добавил, что по истечении этого срока сборы также отменяются. Однако в исключительных случаях США могут потребовать оплаты за использование морского пути. В случае срыва соглашения американцы могут ввести сборы за услуги, оказанные ими в качестве «ангела-хранителя» ближневосточным странам. Таким образом, Вашингтон намерен возместить прошлые, настоящие и будущие расходы.

Вслед за этим госсекретарь США Марко Рубио заверил страны Персидского залива, что Иран не будет взимать пошлины с проходящих судов. По его словам, плата за судоходство в проливе не станет частью потенциального соглашения между США и Ираном.

Тем временем Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана выступили с предупреждением, заявив о недопустимости прохода судов через Ормузский пролив по маршрутам, не санкционированным Тегераном. КСИР подчеркнул, что «будут приняты меры» против судов, «нарушающих» эти правила. «Безопасный транзит через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, указанным Ираном, и против судов, не соблюдающих эти правила, будут приняты меры», — говорится в заявлении ВМС КСИР.

«Некоторое время назад без предварительного уведомления или согласования с Ираном некоторые власти объявили о новом маршруте для прохода судов через Ормузский пролив. Этот маршрут неприемлем и абсолютно опасен», — заявили в КСИР, не вдаваясь в подробности.

На следующий день после этого заявления, грузовое судно Ever Lovely, принадлежащее тайваньской компании Evergreen Marine, которое проследовало через пролив без разрешения КСИР, подверглось удару «неустановленного снаряда». По данным Британского управления морских торговых операций (UKMTO), инцидент произошел в Оманской зоне пролива, в 7,5 морских милях к юго-востоку от оманского порта Дахит. Американские СМИ, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщили, что удар по судну нанес Иран.

Примечательно, что установление Ираном монополии на судоходство в проливе не вызвало существенных возражений со стороны стран Персидского залива и остального мира. Постепенно мир, кажется, смиряется с тем, что Ормузский пролив становится фактически территориальными водами Ирана, который устанавливает свои правила на этом важном водном пути.

Известный иранский политический аналитик Фаршид Багериан в беседе с haqqin.az отметил, что руководство Ирана фактически национализировало Ормузский пролив в контексте продолжающегося конфликта с США и Израилем.

Специальный орган, созданный иранским правительством, – Управление по делам Персидского залива – теперь контролирует и регулирует судоходство в Ормузском проливе. Передвижение по проливу возможно только по коридорам, определенным Управлением. Отклонение от установленных маршрутов ставит безопасность кораблей под угрозу.

Известный иранский политический аналитик Фаршид Багериан отметил, что руководство Ирана фактически национализировало Ормузский пролив

По мнению Багериана, заявления Дональда Трампа и Марко Рубио о беспошлинном судоходстве в Ормузском проливе адресованы прежде всего внутренней американской аудитории и ближайшим союзникам США. Для других стран разговоры о «бесплатном» передвижении через Ормуз не имеют значения, поскольку, как утверждает аналитик, сами США совместно с Ираном будут взимать пошлины с судов.

Политолог считает, что таким образом Трамп преследует стратегическую цель – вытеснить Великобританию с позиций глобального контроля над грузовым судоходством. Этот контроль Лондон осуществляет через страховые компании, международные судоходные агентства и другие структуры. Исторически основоположниками контроля над мировым грузовым судоходством считаются представители британской ветви семьи Ротшильдов, которые, помимо прочего, финансировали строительство Суэцкого канала.

В то же время глобальные воздушные грузовые перевозки находятся под влиянием американской династии Рокфеллеров, чьи финансовые структуры внесли значительный вклад в развитие мировой транспортной и авиационной индустрии. В этой исторической конкуренции Великобритания представляет интересы Ротшильдов, а США – Рокфеллеров. Теперь, по мнению Багериана, США намерены получить свою долю от пошлин, взимаемых с британских судов, проходящих через Ормузский пролив. Даже если Иран решит пропустить судно бесплатно, США, как утверждает аналитик, будут настаивать на взимании платы с него.

Багериан считает, что Ормузский пролив уже не вернется к своему прежнему состоянию. Иран официально уведомил, что в течение 60 дней переговоров не будет взимать плату с проходящих судов. Однако после этого периода сбор будет введен. Пока конкретные суммы и список стран, чьи суда будут облагаться пошлиной, неизвестны. Ожидается, что эти детали будут обнародованы властями в ближайшем будущем.

Основной мотивацией для Трампа в контексте Персидского залива является экономическая выгода. Для США уход из региона без достижения каких-либо результатов означал бы полное фиаско. Поэтому предполагается, что Трамп и Иран разработают совместный механизм для взимания пошлин с судов, следующих через Ормузский пролив.

«Трамп уже не исключает права Ирана на транзитные сборы в Ормузском проливе. Важно понимать, что Иран не является стороной Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года и последовательно выступал против нее, ежегодно выражая протест. Во время войны в Персидском заливе Тегеран аргументировал, что Конвенция теряет силу в условиях вооруженного конфликта, поскольку Ормузский пролив представляет собой угрозу безопасности Ирана», – отметил Багериан.

Трамп уже не исключает права Ирана на транзитные сборы в Ормузском проливе

В настоящее время в регионе действует перемирие – состояние, не являющееся ни войной, ни миром. В этих условиях Тегеран считает правомерным сохранять контроль над Ормузским проливом.

Что касается оманской зоны Ормузского пролива, то она контролируется США. Маскат не стремится взимать пошлины, а объем грузопотока через эту зону настолько невелик в арабском мире, что ни одна арабская страна не стала бы платить Оману. Кроме того, оманская часть пролива мелководна, и крупнотоннажные суда опасаются проходить по той стороне. Глубоководная же часть пролива находится в иранской зоне, именно по ней вынуждены проходить нефтяные танкеры.

«Вот такой подарок природы получил Иран», — отметил политолог. По его словам, соглашение между Ираном и США охватит весь Ормузский пролив, и обе стороны будут совместно контролировать судоходство, включая сбор пошлин.

В 1956 году прекращение британского господства над Суэцким каналом ознаменовалось национализацией этой важной водной артерии Египтом и последующим крахом совместной англо-франко-израильской военной операции. Эти события положили конец британскому контролю над регионом Ближнего Востока — эпохе Pax Britannica. Теперь, с переходом контроля над Ормузским проливом в руки Ирана, наступает конец Pax Americana в регионе Персидского залива, подчеркнул иранский политолог.

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