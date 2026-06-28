Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов

За 47 лет напряженных отношений между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Вашингтон, похоже, не демонстрировал такой рискованности, как в контексте недавних событий, связанных с Ормузским проливом.

На этой неделе президент Дональд Трамп выступил с заявлением в своей социальной сети Truth Social, сообщив, что в течение 60 дней перемирия сборы за передвижение через Ормузский пролив взиматься не будут. Он также добавил, что по истечении этого срока сборы также отменяются. Однако в исключительных случаях США могут потребовать оплаты за использование морского пути. В случае срыва соглашения американцы могут ввести сборы за услуги, оказанные ими в качестве «ангела-хранителя» ближневосточным странам. Таким образом, Вашингтон намерен возместить прошлые, настоящие и будущие расходы.

Вслед за этим госсекретарь США Марко Рубио заверил страны Персидского залива, что Иран не будет взимать пошлины с проходящих судов. По его словам, плата за судоходство в проливе не станет частью потенциального соглашения между США и Ираном.

Тем временем Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана выступили с предупреждением, заявив о недопустимости прохода судов через Ормузский пролив по маршрутам, не санкционированным Тегераном. КСИР подчеркнул, что «будут приняты меры» против судов, «нарушающих» эти правила. «Безопасный транзит через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, указанным Ираном, и против судов, не соблюдающих эти правила, будут приняты меры», — говорится в заявлении ВМС КСИР.

«Некоторое время назад без предварительного уведомления или согласования с Ираном некоторые власти объявили о новом маршруте для прохода судов через Ормузский пролив. Этот маршрут неприемлем и абсолютно опасен», — заявили в КСИР, не вдаваясь в подробности.

На следующий день после этого заявления, грузовое судно Ever Lovely, принадлежащее тайваньской компании Evergreen Marine, которое проследовало через пролив без разрешения КСИР, подверглось удару «неустановленного снаряда». По данным Британского управления морских торговых операций (UKMTO), инцидент произошел в Оманской зоне пролива, в 7,5 морских милях к юго-востоку от оманского порта Дахит. Американские СМИ, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщили, что удар по судну нанес Иран.

Примечательно, что установление Ираном монополии на судоходство в проливе не вызвало существенных возражений со стороны стран Персидского залива и остального мира. Постепенно мир, кажется, смиряется с тем, что Ормузский пролив становится фактически территориальными водами Ирана, который устанавливает свои правила на этом важном водном пути.

Известный иранский политический аналитик Фаршид Багериан в беседе с haqqin.az отметил, что руководство Ирана фактически национализировало Ормузский пролив в контексте продолжающегося конфликта с США и Израилем.

Специальный орган, созданный иранским правительством, – Управление по делам Персидского залива – теперь контролирует и регулирует судоходство в Ормузском проливе. Передвижение по проливу возможно только по коридорам, определенным Управлением. Отклонение от установленных маршрутов ставит безопасность кораблей под угрозу.