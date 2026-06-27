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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Стало известно, почему разбомбили школу для девочек

16:39 1282

Ошибки американской разведки при анализе потенциальных целей привели к удару по школе в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. «Среди ошибок — упущенные замечания аналитика и несвязанные между собой системы разведки США», — сказано в материале.

По данным агентства, в 2019 году аналитик американской разведки, изучавший потенциальные цели, обнаружил, что объект в городе Минаб, который США считали частью военно-морской базы элитного подразделения иранских вооруженных сил, на самом деле оказался начальной школой. Он зафиксировал это с помощью инструмента цифровой разведки, но тот не был интегрирован с официальной базой данных, используемой США для выбора целей.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с ракетным обстрелом начальной школы для девочек в иранском городе Минаб. Глава Белого дома заявил, что, по его мнению, удар был нанесен не американскими силами.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В день начала конфликта была разрушена школа для девочек в Минабе на юге Ирана.

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