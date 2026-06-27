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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

UFC в Баку: Тахир Абдуллаев нокаутировал бразильца

обновлено 17:35
Эльмир Алиев, отдел спорта
17:35 612

В полусреднем весе (77 кг) 29-летний Тахир Абдуллаев в своем дебютном поединке в UFC нокаутировал бразильца Джефферсона Насименту в третьем раунде.

20-я победа Тахира в ММА и первая в UFC. А для бразильца это первое поражение. До этого у него было 13 побед.

*** 16:48

В Национальной гимнастической арене в Баку начинается турнир UFC Fight Night.

В первом бою вечера в рамках предварительного карда в октагон выйдут азербайджанский боец Тахир Абдуллаев и бразилец Джефферсон Насименту.

Сегодня будут драться еще три представителя Азербайджана — Фарман Гасанов, Назим Садыхов и Рафаэль Физиев, который в главном бою вечера сойдется с мексиканцем Мануэлем Торресом.

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