UFC в Баку: Тахир Абдуллаев нокаутировал бразильца

В полусреднем весе (77 кг) 29-летний Тахир Абдуллаев в своем дебютном поединке в UFC нокаутировал бразильца Джефферсона Насименту в третьем раунде.
20-я победа Тахира в ММА и первая в UFC. А для бразильца это первое поражение. До этого у него было 13 побед.
*** 16:48
В Национальной гимнастической арене в Баку начинается турнир UFC Fight Night.
В первом бою вечера в рамках предварительного карда в октагон выйдут азербайджанский боец Тахир Абдуллаев и бразилец Джефферсон Насименту.
Сегодня будут драться еще три представителя Азербайджана — Фарман Гасанов, Назим Садыхов и Рафаэль Физиев, который в главном бою вечера сойдется с мексиканцем Мануэлем Торресом.