«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру

Законопроект партии «S.O.S. România» об объединении Румынии и Молдовы одобрен Палатой депутатов (нижней палатой) парламента Румынии. Теперь этот законопроект будет представлен на рассмотрение Сенату. Также сообщается, что о законопроекте будут проинформированы НАТО, Европейский союз, Организация Объединенных Наций и правительство Молдовы. Президент Молдовы Майа Санду в январе 2026 года открыто высказалась в пользу объединения ее страны с Румынией. «Если у нас будет референдум, я проголосую за объединение с Румынией», - подчеркнула она в интервью британскому подкасту The Rest is Politics. Санду уже неоднократно обвиняла Москву в попытках вмешательства во внутриполитические дела своей страны. «Посмотрите, что происходит в мире. Маленькой стране, такой как Молдова, становится все сложнее выживать как демократия, как суверенное государство и, конечно, противостоять России», - отметила она в подкасте. Ранее президент РМ Майя Санду заявила, что начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз – это отличная возможность для объединения двух берегов Днестра. Санду подчеркнула, что «жителям Молдовы и непризнанной ПМР («Приднестровской Молдавской Республики») нечего делить, а нагнетают напряженность некие политические силы». В последние годы в Молдове резко возросло число сторонников объединения с Румынией - прежде всего в условиях продолжающейся войны России против Украины. Согласно опросу, проведенному в марте 2026 года, в Молдове около 42 процентов граждан поддерживают эту идею, 47 процентов выступают против. В Румынии в настоящее время за объединение готовы проголосовать около 72 процентов населения. По разным оценкам, более трети из примерно 2,4 миллиона граждан Молдовы обладают и румынским гражданством. Румыния - с большим отрывом важнейший торговый партнер Молдовы. Она помогла соседней стране избавиться от энергетической зависимости от России и подключиться к европейским энергосетям. Насколько вероятна и реализуема идея объединения Молдовы и Румынии в сегодняшних условиях? Как это может выглядеть практически? И какой в этом случае будет судьба сепаратистской «пмр»? Своим мнением на сей счет поделились с haqqin.az известные эксперты. Доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев) Виталий Андриевский считает, что события, произошедшие в румынском парламенте, не являются «шагом к объединению» Молдовы и Румынии, как это пытаются представить некоторые комментаторы.

«Прежде всего стоит обратить внимание на автора инициативы. Законопроект внесла известный пророссийский румынский политик Диана Шошоакэ. Это явно не тот политик, которому румынское государство доверило бы запуск столь масштабного исторического процесса. Более того, правительство Румынии дало на проект отрицательное заключение. Он также не получил поддержки в юридической комиссии парламента. Почему же тогда законопроект оказался принятым? Причина исключительно процедурная. Согласно регламенту румынского парламента, если одна из палат не рассматривает законопроект в установленный срок, он считается принятым автоматически и передаётся для дальнейшего рассмотрения. Это вовсе не означает его политического одобрения. Более того, практически все ведущие румынские политики уже заявили, что у данной инициативы нет никаких шансов стать законом. На этом можно было бы поставить точку. Но я этого делать не стану. Потому что отсутствие политического решения сегодня вовсе не означает, что этот вопрос никогда не возникнет в будущем. Сегодня большинство граждан Молдовы не поддерживает объединение с Румынией. Кроме того, существуют серьёзные внутренние факторы, осложняющие подобный сценарий. Прежде всего это позиция Гагаузии и нерешённая проблема Приднестровья. Не стоит забывать и о том, что большинство граждан Молдовы связывает своё будущее с европейской интеграцией и рассчитывает, что именно вступление в Евросоюз позволит решить вопросы безопасности, экономического развития и повышения уровня жизни без изменения государственных границ», - обрисовал ситуацию историк. В самой Румынии отношение к объединению также неоднозначно, продолжил он. «Многие поддерживают эту идею эмоционально и исторически, однако одновременно понимают, что объединение потребовало бы огромных финансовых ресурсов, масштабной модернизации инфраструктуры и решения множества политических, социальных и правовых вопросов. Однако сама идея объединения продолжает жить. Более того, по данным социологических исследований последних лет, число её сторонников постепенно увеличивается по обе стороны Прута. Поэтому при анализе ситуации необходимо учитывать не только настоящее, но и возможные сценарии будущего. Если процесс европейской интеграции Молдовы по каким-либо причинам будет сорван или надолго заморожен, то общественные настроения могут существенно измениться. В этом случае значительная часть граждан может прийти к выводу, что объединение с Румынией является наиболее быстрым способом обеспечить безопасность, доступ к европейским институтам, стабильное развитие и более высокий уровень жизни. Не исключено, что при таком сценарии поддержку этой идеи значительно усилит и румынское общество. Если же Республика Молдова успешно вступит в Европейский Союз как самостоятельное государство, то вероятность политического объединения в обозримой перспективе, наоборот, существенно снизится. Но это вовсе не означает прекращения интеграции. Скорее всего, мы увидим дальнейшее сближение двух государств: развитие общей инфраструктуры, объединение энергетических и транспортных систем, углубление экономических связей, расширение образовательных и культурных программ, рост числа совместных проектов и фактическое формирование единого пространства по обе стороны Прута. В этом случае наиболее вероятной станет формула: «два государства - один народ». Именно этот сценарий сегодня выглядит значительно более реалистичным, чем формальное политическое объединение», - уверен Андриевский. Румынский политический аналитик Михай Исак полагает, что идея воссоединения Румынии и Республики Молдова понятна с исторической, культурной и эмоциональной точек зрения, однако в современных условиях она не является реалистичным краткосрочным политическим сценарием.