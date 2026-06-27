USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Консультации армянских и грузинских спецслужб

17:12 315

Глава Службы государственной безопасности Грузии Гека Геладзе вместе с делегацией посетил с официальным визитом Республику Армения, сообщает издание «Грузия Online» со ссылкой на СГБ Грузии.

По данным ведомства, в рамках визита Гека Геладзе провел встречу с директором Службы национальной безопасности Республики Армения Андраником Симоняном.

«На встрече стороны рассмотрели вопросы стратегического партнерства между Грузией и Арменией, текущие события в регионе и существующие вызовы. Была подчеркнута важность углубления сотрудничества между службами безопасности двух стран в процессе преодоления глобальных угроз», — отмечает СГБ Грузии.

Гека Геладзе поблагодарил армянского коллегу за гостеприимство и пригласил посетить Грузию с ответным визитом.

На встрече присутствовали заместители главы Службы государственной безопасности Грузии Тамаз Борашвили и Александр Майсурадзе.

UFC в Баку: Тахир Абдуллаев нокаутировал бразильца
UFC в Баку: Тахир Абдуллаев нокаутировал бразильца обновлено 17:35
17:35 616
Консультации армянских и грузинских спецслужб
Консультации армянских и грузинских спецслужб
17:12 316
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом?
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом? Романтика, каска и полторы тысячи манатов...
14:11 2942
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины Полковник СБУ комментирует для haqqin.az
01:38 5659
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
16:39 1289
Абдуллаев крикнул в центре Тбилиси: «Слава России!»
Абдуллаев крикнул в центре Тбилиси: «Слава России!»
15:59 2021
Назвали немецкую армию будущего
Назвали немецкую армию будущего
15:38 1266
Украина потеряла истребитель
Украина потеряла истребитель
15:21 2009
Бывшая первая леди Южной Кореи получила 7 лет тюрьмы
Бывшая первая леди Южной Кореи получила 7 лет тюрьмы
15:09 777
Ливану опять достается
Ливану опять достается
14:57 1030
Мощные залпы украинской армии: Зеленский показал удар по Волгограду
Мощные залпы украинской армии: Зеленский показал удар по Волгограду обновлено 13:31; видео
13:31 8578

ЭТО ВАЖНО

UFC в Баку: Тахир Абдуллаев нокаутировал бразильца
UFC в Баку: Тахир Абдуллаев нокаутировал бразильца обновлено 17:35
17:35 616
Консультации армянских и грузинских спецслужб
Консультации армянских и грузинских спецслужб
17:12 316
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом?
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом? Романтика, каска и полторы тысячи манатов...
14:11 2942
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины Полковник СБУ комментирует для haqqin.az
01:38 5659
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
16:39 1289
Абдуллаев крикнул в центре Тбилиси: «Слава России!»
Абдуллаев крикнул в центре Тбилиси: «Слава России!»
15:59 2021
Назвали немецкую армию будущего
Назвали немецкую армию будущего
15:38 1266
Украина потеряла истребитель
Украина потеряла истребитель
15:21 2009
Бывшая первая леди Южной Кореи получила 7 лет тюрьмы
Бывшая первая леди Южной Кореи получила 7 лет тюрьмы
15:09 777
Ливану опять достается
Ливану опять достается
14:57 1030
Мощные залпы украинской армии: Зеленский показал удар по Волгограду
Мощные залпы украинской армии: Зеленский показал удар по Волгограду обновлено 13:31; видео
13:31 8578
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться