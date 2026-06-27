Консультации армянских и грузинских спецслужб

Глава Службы государственной безопасности Грузии Гека Геладзе вместе с делегацией посетил с официальным визитом Республику Армения, сообщает издание «Грузия Online» со ссылкой на СГБ Грузии.

По данным ведомства, в рамках визита Гека Геладзе провел встречу с директором Службы национальной безопасности Республики Армения Андраником Симоняном.

«На встрече стороны рассмотрели вопросы стратегического партнерства между Грузией и Арменией, текущие события в регионе и существующие вызовы. Была подчеркнута важность углубления сотрудничества между службами безопасности двух стран в процессе преодоления глобальных угроз», — отмечает СГБ Грузии.

Гека Геладзе поблагодарил армянского коллегу за гостеприимство и пригласил посетить Грузию с ответным визитом.

На встрече присутствовали заместители главы Службы государственной безопасности Грузии Тамаз Борашвили и Александр Майсурадзе.