USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Трамп обрушился на своего бывшего советника

17:57 1090

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social резко раскритиковал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, выразив надежду, что с ним «обойдутся сурово».

«Джон Болтон, очень глупый, неуравновешенный и некомпетентный, просто признал свою вину! Он ужасный человек, безумец, который только и хотел, что разжигать конфликты и войны, и был никем не востребованным проводником смерти и разрушений, куда бы ни направлялся. Надеюсь, с ним обойдутся сурово!» — написал американский лидер.

Ранее Болтон признал себя в суде виновным в ненадлежащем обращении со сведениями, составляющими государственную тайну.

Учения «Кавказский орел – 2026» завершились
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились видео
18:31 393
Тахир Абдуллаев после дебютного нокаута в UFC: «Я сказал бразильцу: «Не убегай как девочка!»
Тахир Абдуллаев после дебютного нокаута в UFC: «Я сказал бразильцу: «Не убегай как девочка!»
18:10 842
Трамп обрушился на своего бывшего советника
Трамп обрушился на своего бывшего советника
17:57 1091
UFC в Баку: Тахир Абдуллаев нокаутировал бразильца
UFC в Баку: Тахир Абдуллаев нокаутировал бразильца видео, фото, обновлено 17:35
17:35 1720
Консультации армянских и грузинских спецслужб
Консультации армянских и грузинских спецслужб
17:12 781
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом?
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом? Романтика, каска и полторы тысячи манатов...
14:11 3677
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины Полковник СБУ комментирует для haqqin.az
01:38 5793
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
16:39 2615
Абдуллаев крикнул в центре Тбилиси: «Слава России!»
Абдуллаев крикнул в центре Тбилиси: «Слава России!»
15:59 3286
Назвали немецкую армию будущего
Назвали немецкую армию будущего
15:38 1749
Украина потеряла истребитель
Украина потеряла истребитель
15:21 2664

ЭТО ВАЖНО

Учения «Кавказский орел – 2026» завершились
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились видео
18:31 393
Тахир Абдуллаев после дебютного нокаута в UFC: «Я сказал бразильцу: «Не убегай как девочка!»
Тахир Абдуллаев после дебютного нокаута в UFC: «Я сказал бразильцу: «Не убегай как девочка!»
18:10 842
Трамп обрушился на своего бывшего советника
Трамп обрушился на своего бывшего советника
17:57 1091
UFC в Баку: Тахир Абдуллаев нокаутировал бразильца
UFC в Баку: Тахир Абдуллаев нокаутировал бразильца видео, фото, обновлено 17:35
17:35 1720
Консультации армянских и грузинских спецслужб
Консультации армянских и грузинских спецслужб
17:12 781
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом?
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом? Романтика, каска и полторы тысячи манатов...
14:11 3677
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины Полковник СБУ комментирует для haqqin.az
01:38 5793
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
16:39 2615
Абдуллаев крикнул в центре Тбилиси: «Слава России!»
Абдуллаев крикнул в центре Тбилиси: «Слава России!»
15:59 3286
Назвали немецкую армию будущего
Назвали немецкую армию будущего
15:38 1749
Украина потеряла истребитель
Украина потеряла истребитель
15:21 2664
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться