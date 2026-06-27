Трамп обрушился на своего бывшего советника

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social резко раскритиковал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, выразив надежду, что с ним «обойдутся сурово».

«Джон Болтон, очень глупый, неуравновешенный и некомпетентный, просто признал свою вину! Он ужасный человек, безумец, который только и хотел, что разжигать конфликты и войны, и был никем не востребованным проводником смерти и разрушений, куда бы ни направлялся. Надеюсь, с ним обойдутся сурово!» — написал американский лидер.

Ранее Болтон признал себя в суде виновным в ненадлежащем обращении со сведениями, составляющими государственную тайну.