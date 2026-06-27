Тахир Абдуллаев после дебютного нокаута в UFC: «Я сказал бразильцу: «Не убегай как девочка!»

«Все супер, впечатления прекрасные! Я сделал то, что хотел. Три недели назад знал, что буду драться. Но соперника нашли неделю назад.

Во время боя я ему говорил: «Не убегай как девочка. Давай драться как мужики!» А потом его тренер на меня плохо посмотрел. Я ему сказал, что я тебя сейчас тоже уроню (смеется).

Не сказал бы, что бой был грязный. Я ожидал, что он будет убегать. Если бы он не убегал, я бы уже в первом раунде вырубил бы его.

То, что бой проводился в Азербайджане, мне, конечно, помогло. Получал много энергии. Проиграть на глазах у родной публики было нельзя.

Кто-то говорит, что бой остановили рано? Считаю, что бой остановили вовремя. В какой-то момент он даже уснул. Если соперник считает, что поединок остановили рано, то я могу выйти прямо сейчас и снова все повторить (смех в зале)».