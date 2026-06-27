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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Лидер «Хезболлы» о соглашении между Израилем и Ливаном

18:25 435

«Хезболла» продолжит военную активность против Израиля в Ливане, заявил лидер движения Наим Касем.

«Мы продолжим сопротивление на поле боя, чтобы избавиться от оккупации. Мы не оставляли поле боя в самых трудных обстоятельствах и не оставим его», — говорится в заявлении Касема, которое опубликовано в телеграм-канале «Хезболлы».

По словам Касема, заключенное накануне Израилем и Ливаном рамочное соглашение в Вашингтоне — «унижение, позор и отказ от суверенитета».

«Это соглашение недействительно, и необходимо применять положения ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Мы будем добиваться всеми необходимыми средствами, в том числе путем давления международной общественности и арабских стран, чтобы израильский враг выполнил первый пункт меморандума и вывел свои войска из Ливана», — подчеркнул он.

Накануне в Вашингтоне Израиль и Ливан согласовали рамочное соглашение, способное положить конец конфликту на ливанской территории. Соглашение, в частности, предусматривает разоружение движения «Хезболла».

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