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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Учения «Кавказский орел – 2026» завершились

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18:31 399

В соответствии с утвержденным планом сотрудничества завершились совместные тактико-специальные учения «Кавказский орел – 2026», проведенные на военной базе Мухровани близ Тбилиси с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Грузии и Турции, сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.  

В церемонии закрытия учений приняли участие высокопоставленные гости из стран-участниц.

Выступившие поздравили участников с успешным завершением учений и выразили удовлетворение результатами совместной деятельности подразделений специального назначения трех стран.

Было отмечено, что учения имеют особое значение с точки зрения укрепления регионального сотрудничества между нашими странами в сфере безопасности и обороны, а также повышения боевой подготовки подразделений.

В ходе учений подразделения специального назначения выполнили задачи по штурму условного объекта, зачистке здания в составе малых групп, проведению инженерно-подрывных работ, десантированию с вертолетов, нейтрализации условного противника и другим эпизодам.

За ходом учений наблюдали высокопоставленные офицеры из стран-участниц. Руководство учений высоко оценило действия подразделений специального назначения и пожелало участникам дальнейших успехов в службе.

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