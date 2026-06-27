Германия может вернуться к обязательной военной службе

Рёвекамп отметил, что бундесверу требуется на 50% больше военных контрактной и кадровой службы, а также более чем в три раза больше рекрутов, чем сейчас. «Удастся ли добиться этого на нынешней добровольной основе или же нам придется вернуться к обязательной воинской повинности — это решение нам предстоит принять в следующем году», — сказал он.

Наряду с новой системой воинского учета бундесвер продолжает использовать классические методы рекрутинга. При этом фиксируется значительный рост числа заявок и новых сотрудников.

Как сообщили в Минобороны ФРГ, за истекший период 2026 года поступило около 38 500 заявлений от соискателей. Это примерно на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Число фактически принятых на службу выросло на 13% и составило около 11 тыс. человек.