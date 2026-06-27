ООН о последствиях землетрясений в Венесуэле

На основании имеющейся демографической информации и анализа ущерба, в организации подчеркнули, что «более двух миллионов пострадавших насчитывается только в столице Каракасе».

Международная организация по миграции ООН (IOM) оценила, что около 7 млн человек могут оказаться пострадавшими от двух землетрясений, обрушившихся на Венесуэлу.

Землетрясения, произошедшие на этой неделе в Венесуэле, затронули почти 2 млн зданий, а прямой ущерб составил $6,7 млрд, подсчитали в Программе развития ООН (UNDP). Экономический урон оценивается примерно в 6% совокупного ВВП пяти наиболее пострадавших штатов, включая Каракас и эпицентр в Яракуе, передает Bloomberg.

По данным UNDP, сейсмической интенсивности, способной вызвать как минимум умеренные повреждения инфраструктуры, подверглись 8,6 млн человек, наибольшая концентрация – на севере Венесуэлы. Из 1,7 млн поврежденных зданий 1,2 млн находились в зонах сильных толчков, а около 5000 – в зонах с «жестокой» интенсивностью.

Анализ также оценивает потенциальное влияние катастрофы на экономику, которая и до этого была в хрупком состоянии. После захвата президента Николаса Мадуро американскими силами были смягчены некоторые санкции, однако страна оставалась безденежной после месяцев ограничений на экспорт нефти в прошлом году и только начала восстанавливаться.

Временная администрация Делси Родригес, пришедшая к власти в январе, сосредоточилась на увеличении добычи нефти и привлечении иностранного капитала. Хотя землетрясение в основном пощадило нефтяную отрасль, ущерб, вероятно, скажется на восстановлении экономики.

Вечером 24 июня на северо-западе Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Разрушены жилые дома и правительственные здания, закрыт международный аэропорт Каракаса. В стране введен режим чрезвычайного положения. Число погибших составляет по меньше мере 920 человек.