USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале»

ВИДЕО, ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
19:18 1270

В китайском Циндао проходит турнир Гран-при по дзюдо, в котором принимает участие и сборная Азербайджана.

После двух дней соревнований у нашей команды три медали — золото и две бронзы. На высшую ступень пьедестала почета сегодня поднялся Зелим Цкаев (81 кг). В этой же весовой категории олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, который решил пока перейти из категории 73 кг в 81 кг, стал бронзовым призером.

Напомним, на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе неделю назад Хидаят уже не в первый раз снялся с соревнований из-за лишнего веса. 

В Циндао он одолел оппонентов из Испании, Швейцарии, Италии, но проиграл в полуфинале австрийцу. В схватке за бронзу Гейдаров победил россиянина Егора Сухопарова.

После завоевания медали Хидаят написал в Instagram:

«Уфффф, вы меня достали… Но я снова на пьедестале. Очень-очень вас люблю».

Судя по всему, послание адресовано тем, кто критикует Хидаята за лишний вес.

Что касается лидера сборной Азербайджана в весе до 81 кг Зелима Цкаева, то он прошел дзюдоистов из Финляндии, Узбекистана, ОАЭ, Италии, а в финале взял верх над австрийцем Берндом Фашингом, победившим в полуфинале Хидаята Гейдарова.

Еще одну бронзу в Циндао в пятницу завоевал Ахмед Юсифов (60 кг). Соревнования завершатся завтра.

Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку обновлено 20:46
20:46 1444
И Хасбик приехал на UFC в Баку
И Хасбик приехал на UFC в Баку ФОТО
20:20 568
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
20:21 294
UFC в Баку: победный дебют Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова
UFC в Баку: победный дебют Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова видео, фото, обновлено 19:57
19:57 2572
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале»
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале» ВИДЕО, ФОТО
19:18 1271
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились видео
18:31 750
Трамп обрушился на своего бывшего советника
Трамп обрушился на своего бывшего советника
17:57 1789
Консультации армянских и грузинских спецслужб
Консультации армянских и грузинских спецслужб
17:12 1100
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом?
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом? Романтика, каска и полторы тысячи манатов...
14:11 4185
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины Полковник СБУ комментирует для haqqin.az
01:38 5928
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
16:39 3562

ЭТО ВАЖНО

Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку обновлено 20:46
20:46 1444
И Хасбик приехал на UFC в Баку
И Хасбик приехал на UFC в Баку ФОТО
20:20 568
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
20:21 294
UFC в Баку: победный дебют Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова
UFC в Баку: победный дебют Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова видео, фото, обновлено 19:57
19:57 2572
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале»
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале» ВИДЕО, ФОТО
19:18 1271
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились видео
18:31 750
Трамп обрушился на своего бывшего советника
Трамп обрушился на своего бывшего советника
17:57 1789
Консультации армянских и грузинских спецслужб
Консультации армянских и грузинских спецслужб
17:12 1100
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом?
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом? Романтика, каска и полторы тысячи манатов...
14:11 4185
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины Полковник СБУ комментирует для haqqin.az
01:38 5928
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
16:39 3562
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться