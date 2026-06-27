Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале»

В китайском Циндао проходит турнир Гран-при по дзюдо, в котором принимает участие и сборная Азербайджана.
После двух дней соревнований у нашей команды три медали — золото и две бронзы. На высшую ступень пьедестала почета сегодня поднялся Зелим Цкаев (81 кг). В этой же весовой категории олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, который решил пока перейти из категории 73 кг в 81 кг, стал бронзовым призером.
Напомним, на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе неделю назад Хидаят уже не в первый раз снялся с соревнований из-за лишнего веса.
В Циндао он одолел оппонентов из Испании, Швейцарии, Италии, но проиграл в полуфинале австрийцу. В схватке за бронзу Гейдаров победил россиянина Егора Сухопарова.
После завоевания медали Хидаят написал в Instagram:
«Уфффф, вы меня достали… Но я снова на пьедестале. Очень-очень вас люблю».
Судя по всему, послание адресовано тем, кто критикует Хидаята за лишний вес.
Что касается лидера сборной Азербайджана в весе до 81 кг Зелима Цкаева, то он прошел дзюдоистов из Финляндии, Узбекистана, ОАЭ, Италии, а в финале взял верх над австрийцем Берндом Фашингом, победившим в полуфинале Хидаята Гейдарова.
Еще одну бронзу в Циндао в пятницу завоевал Ахмед Юсифов (60 кг). Соревнования завершатся завтра.