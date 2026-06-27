Удар по лагерю беженцев в Газе: есть погибшие и раненые

Израильские беспилотники в субботу нанесли удар по палаточному лагерю в районе Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса на юге сектора Газа. В результате погибли двое палестинцев, в том числе маленькая девочка, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

Район Аль-Маваси был объявлен «безопасной зоной» в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. По данным источников, еще четыре человека получили ранения и проходят лечение в больнице Насер — одной из немногих клиник на юге сектора Газа, которая продолжает частично работать.