USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Байрамов и Фидан обсудили региональную безопасность

19:41 238

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его турецким коллегой Хаканом Фиданом состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора стороны обсудили вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, повестку стратегического сотрудничества между двумя странами, а также вопросы взаимодействия и координации в рамках международных и региональных организаций.

Министры, подчеркнув, что политический диалог на высшем уровне и взаимная поддержка между братскими странами составляют основу двусторонних отношений, отметили важность продолжения тесного сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями относительно ситуации в сфере безопасности в регионе, процессов, происходящих в постконфликтный период, и шагов, предпринимаемых в направлении обеспечения регионального мира и стабильности.

Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку обновлено 20:46
20:46 1446
И Хасбик приехал на UFC в Баку
И Хасбик приехал на UFC в Баку ФОТО
20:20 569
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
20:21 297
UFC в Баку: победный дебют Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова
UFC в Баку: победный дебют Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова видео, фото, обновлено 19:57
19:57 2572
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале»
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале» ВИДЕО, ФОТО
19:18 1272
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились видео
18:31 750
Трамп обрушился на своего бывшего советника
Трамп обрушился на своего бывшего советника
17:57 1791
Консультации армянских и грузинских спецслужб
Консультации армянских и грузинских спецслужб
17:12 1102
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом?
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом? Романтика, каска и полторы тысячи манатов...
14:11 4185
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины Полковник СБУ комментирует для haqqin.az
01:38 5928
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
16:39 3565

ЭТО ВАЖНО

Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку обновлено 20:46
20:46 1446
И Хасбик приехал на UFC в Баку
И Хасбик приехал на UFC в Баку ФОТО
20:20 569
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
20:21 297
UFC в Баку: победный дебют Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова
UFC в Баку: победный дебют Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова видео, фото, обновлено 19:57
19:57 2572
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале»
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале» ВИДЕО, ФОТО
19:18 1272
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились видео
18:31 750
Трамп обрушился на своего бывшего советника
Трамп обрушился на своего бывшего советника
17:57 1791
Консультации армянских и грузинских спецслужб
Консультации армянских и грузинских спецслужб
17:12 1102
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом?
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом? Романтика, каска и полторы тысячи манатов...
14:11 4185
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины Полковник СБУ комментирует для haqqin.az
01:38 5928
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
16:39 3565
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться