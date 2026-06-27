Рубио о подготовке визита Трампа в Индию

Администрация США уже работает над подготовкой визита президента Дональда Трампа в Индию, который может состояться в начале 2027 года. Об этом государственный секретарь США Марко Рубио сообщил в интервью индийскому агентству IANS.

По словам Рубио, он планирует еще раз посетить Индию до конца этого года, чтобы подготовить будущий визит американского президента. Также госсекретарь отметил, что переговоры по двустороннему торговому соглашению находятся на финальной стадии, а договоренности могут быть достигнуты уже в ближайшие недели или месяцы.

Кроме того, Рубио заявил, что Вашингтон стремится расширить сотрудничество с Индией в энергетической сфере.

По его словам, США готовы помочь увеличить мировые поставки нефти, в частности через Венесуэлу, сырье которой могут эффективно перерабатывать индийские нефтеперерабатывающие заводы.