USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Рубио о подготовке визита Трампа в Индию

19:57 322

Администрация США уже работает над подготовкой визита президента Дональда Трампа в Индию, который может состояться в начале 2027 года. Об этом государственный секретарь США Марко Рубио сообщил в интервью индийскому агентству IANS.

По словам Рубио, он планирует еще раз посетить Индию до конца этого года, чтобы подготовить будущий визит американского президента. Также госсекретарь отметил, что переговоры по двустороннему торговому соглашению находятся на финальной стадии, а договоренности могут быть достигнуты уже в ближайшие недели или месяцы.

Кроме того, Рубио заявил, что Вашингтон стремится расширить сотрудничество с Индией в энергетической сфере.

По его словам, США готовы помочь увеличить мировые поставки нефти, в частности через Венесуэлу, сырье которой могут эффективно перерабатывать индийские нефтеперерабатывающие заводы.

Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку обновлено 20:46
20:46 1449
И Хасбик приехал на UFC в Баку
И Хасбик приехал на UFC в Баку ФОТО
20:20 574
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
20:21 298
UFC в Баку: победный дебют Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова
UFC в Баку: победный дебют Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова видео, фото, обновлено 19:57
19:57 2575
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале»
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале» ВИДЕО, ФОТО
19:18 1276
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились видео
18:31 750
Трамп обрушился на своего бывшего советника
Трамп обрушился на своего бывшего советника
17:57 1791
Консультации армянских и грузинских спецслужб
Консультации армянских и грузинских спецслужб
17:12 1102
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом?
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом? Романтика, каска и полторы тысячи манатов...
14:11 4186
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины Полковник СБУ комментирует для haqqin.az
01:38 5928
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
16:39 3566

ЭТО ВАЖНО

Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку обновлено 20:46
20:46 1449
И Хасбик приехал на UFC в Баку
И Хасбик приехал на UFC в Баку ФОТО
20:20 574
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
20:21 298
UFC в Баку: победный дебют Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова
UFC в Баку: победный дебют Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова видео, фото, обновлено 19:57
19:57 2575
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале»
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале» ВИДЕО, ФОТО
19:18 1276
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились видео
18:31 750
Трамп обрушился на своего бывшего советника
Трамп обрушился на своего бывшего советника
17:57 1791
Консультации армянских и грузинских спецслужб
Консультации армянских и грузинских спецслужб
17:12 1102
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом?
Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом? Романтика, каска и полторы тысячи манатов...
14:11 4186
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины
Карабахский опыт и беспилотный уравнитель в войне России и Украины Полковник СБУ комментирует для haqqin.az
01:38 5928
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
Стало известно, почему разбомбили школу для девочек
16:39 3566
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться