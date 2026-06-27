И Хасбик приехал на UFC в Баку

Известный российский блогер Хасбик тоже приехал в Баку на турнир UFC, который проходит в эти минуты в Национальной гимнастической арене.
У Хасбика (Хасбулла Магомедов) в Instagram более 7 млн подписчиков.
Известный российский блогер Хасбик тоже приехал в Баку на турнир UFC, который проходит в эти минуты в Национальной гимнастической арене.
У Хасбика (Хасбулла Магомедов) в Instagram более 7 млн подписчиков.
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