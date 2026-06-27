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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Война и санкции разогнали инфляцию в Иране

21:00 691

Годовая инфляция в Иране в июне достигла 88,6%, установив новый рекорд на фоне войны на Ближнем Востоке и многолетних санкций. Об этом сообщил Центр статистики Ирана.

По данным ведомства, за иранский месяц хордад (с 22 мая по 21 июня) цены на продукты питания выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хлеб и зерновые подорожали на 138,8%, молоко, сыр и яйца — на 151,9%, а красное мясо и птица — на 178,2%.

Для сравнения, в феврале, до начала войны, годовая инфляция составляла 68%. В декабре 2025 года, когда по стране прокатились протесты против дороговизны, показатель находился на уровне 52,6%. 

Особенно тяжелая ситуация сложилась в сельской местности, где годовая инфляция превысила 100%, достигнув 108,1%. В 11 провинциях Ирана рост цен в годовом исчислении превысил 100%. По данным Центра статистики Ирана, в провинциях Илам, Курдистан и Лурестан зафиксирована самая высокая инфляция — 114,7%, 111,7% и 109,8% соответственно.

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