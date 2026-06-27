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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Фицо против помощи Украине

21:50 376

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против планов по оказанию дальнейшей финансовой помощи Украине, которые сейчас находятся на стадии подготовки. Заявление главы правительства Словакии приводит Aktuality.

Комментарий Фицо касался предложения о многомиллиардной помощи Украине, по поводу которой должно быть принято решение на предстоящем саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.

Словацкий премьер охарактеризовал готовящуюся помощь как «масштабную» и заявил, что в течение следующей недели он намерен провести встречу по этому вопросу на уровне высших конституционных должностных лиц с участием министра обороны Роберта Калиняка. 

Он намерен вести переговоры так, чтобы словацкая делегация отправилась на саммит без мандата «вовлекать Словакию в дальнейшие военные займы или финансовые взносы».

Фицо также добавил, что не может помешать другим странам, которые «хотят скинуться на войну».

«Знаете, что может случиться? Сюда залетит какой-нибудь дрон, намеренно или непреднамеренно, упадет на жилой дом, будут погибшие или раненые, и у нас на повестке дня может оказаться третья мировая война. Поэтому от имени Словакии я заявляю: никакой поддержки войне, Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины», — отметил он.

На саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружений на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины. 

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время саммита в Турции не будет отдельного заседания Совета Украина-НАТО.

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