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И было терпение его сильнее меча…

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек

22:08 147

Число жертв землетрясений в Венесуэле стремительно растет и уже превысило 1400, а афтершоки осложняют спасательную операцию. Об этом сообщает CNN News со ссылкой на заявление председателя Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Хорхе Родригеса.

«По меньшей мере 1 430 человек погибли в результате двух разрушительных землетрясений в Венесуэле на этой неделе, еще 3 238 получили ранения. Спасатели торопятся найти оставшихся в живых. Нехватка тяжелой техники и постоянные афтершоки осложняют работу», — отметил он.

Кроме того, 3 142 пострадавшие семьи лишились жилья и в настоящее время помещены в специальные убежища. 

По данным телеканала, больницы с трудом справляются с лечением пострадавших после десятилетий запущенности системы здравоохранения Венесуэлы.

Отмечается также, что США направили к месту трагедии поисково-спасательные команды Майами-Дейд для ликвидации последствий землетрясений.

«Сегодня две поисково-спасательные команды из 80 человек Майами-Дейд направились в Венесуэлу. Эти опытные спасатели присоединятся к усилиям правительства США по ликвидации последствий землетрясений под руководством Госдепартамента», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 июня на севере Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 7,1. Геологическая служба США (USGS) позднее сообщила о двух подземных толчках магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 40 секунд. Власти страны объявили режим чрезвычайного положения.

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