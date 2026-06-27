Похороны по воздуху: как в Иране простятся с Али Хаменеи

Власти Ирана рассматривают возможность проведения траурной процессии в память об убитом верховном лидере Али Хаменеи в воздушном пространстве, чтобы уменьшить скопление людей и повысить безопасность. Об этом заявил в субботу губернатор провинции Разави-Хорасан Голамхоссейн Мозаффари.
Он заявил, что предложение, выдвинутое советом безопасности провинции, скорее всего, будет реализовано, поскольку оно облегчит управление толпой и обеспечит более безопасные условия.
Официальные лица Ирана объявили, что похороны Али Хаменеи в северо-восточном городе Мешхед состоятся 9 июля.