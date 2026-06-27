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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Вучич о «последних днях» на посту президента Сербии

27 июня 2026, 22:27 742

Президент Сербии Александар Вучич в ходе выступления на митинге своих сторонников в Белграде заявил, что находится на посту главы государства «последние недели».

«Это последний раз, когда я обращаюсь к вам перед таким большим количеством людей в качестве президента. В течение 14 лет я преданно служил своей стране, я преданно служил вам во всех сферах. Я люблю Сербию больше всего на свете. Я никогда не хотел служить никому больше, чем своей Родине, Сербии, и вам. Вам говорили, что я никогда не покину пост президента. Это мои последние дни и недели на посту президента республики», — отметил сербский лидер.

10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики.

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