Вучич о «последних днях» на посту президента Сербии

«Это последний раз, когда я обращаюсь к вам перед таким большим количеством людей в качестве президента. В течение 14 лет я преданно служил своей стране, я преданно служил вам во всех сферах. Я люблю Сербию больше всего на свете. Я никогда не хотел служить никому больше, чем своей Родине, Сербии, и вам. Вам говорили, что я никогда не покину пост президента. Это мои последние дни и недели на посту президента республики», — отметил сербский лидер.

10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики.