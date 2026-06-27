Гурбан Гурбанов раздает автографы, «Карабах» громит австрийцев

Футбольный клуб «Карабах» провел первый матч на сборах в Австрии. Соперником команды Гурбана Гурбанова был местный «Тироль», выступающий в австрийской Бундеслиге.
«Карабах» одержал крупную победу — 4:0. Хет-триком отметился новый шведско-гамбийский форвард агдамцев Закария Саво. Еще один мяч в активе Камило Дурана.
В матче принял участие и Эльвин Джафаргулиев, которого, судя по всему, Гурбан Гурбанов простил и окончательно вернул в команду.
А после игры главный тренер «Карабаха» раздавал автографы любителям футбола.
June 27, 2026