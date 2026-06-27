Жара наступает: французы сбегают в отели, власти закупают кондиционеры

«В стране (во Франции) лишь немногие частные квартиры оборудованы кондиционерами, особенно в густонаселенной столице. <…> Это вызвало ажиотаж на гостиничные номера как в городах, так и за их пределами», — говорится в материале.

Жители французских городов из-за сильной жары на время переселяются в отели, оборудованные кондиционерами. Об этом 27 июня сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, 24 июня в Париже температура воздуха достигла рекордной для июня отметки в 40,9 градуса Цельсия.

Во Франции сохраняется аномальная жара. За последние сутки в больницы Парижа и региона Иль-де-Франс обратились около 3 тысяч человек.

По данным французской метеослужбы Météo-France, красный уровень опасности из-за экстремальной жары объявлен в 37 департаментах страны, включая Париж и прилегающие к нему окрестности, еще в 48 департаментах действует оранжевый уровень предупреждения.

В регионах, где объявлен красный уровень опасности, столбики термометров, по прогнозам, поднимутся до 42 градусов.

Кроме того, в 34 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности из-за угрозы штормов.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения Франции, ведомство выделило 100 млн евро на оснащение больниц системами охлаждения.

В Минздраве также рекомендовали государственным и частным медицинским учреждениям без промедления приобретать кондиционеры и вентиляторы.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра, Себастьен Лекорню по предложению министра здравоохранения Стефани Рист распорядился закупить для больниц страны 30 тыс. кондиционеров.