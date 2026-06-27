Атака на штаб-квартиру военизированных сил в Пакистане: есть погибшие

В пакистанском городе Карачи боевик на автомобиле, начиненном взрывчаткой, врезался в штаб-квартиру военизированного формирования «Пакистанские рейнджеры», после чего завязалась перестрелка с силами безопасности. Об этом сообщает Associated Press.

На место происшествия оперативно прибыли кареты скорой помощи и подразделения силовиков. Ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная группировка «Джамаат-уль-Ахрар».

По данным местных СМИ, в результате атаки и перестрелки погибли трое военнослужащих и как минимум трое нападавших. Официального подтверждения количества жертв пока нет.

В последние годы в Пакистане значительно возросло число нападений на полицию и силовые структуры. Власти возлагают ответственность за большинство таких атак на группировку «Техрик-е-Талибан Пакистан» и связанные с ней боевые организации.