ЦАХАЛ ликвидировал племянника экс-главы политбюро ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа племянника бывшего главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который являлся заместителем командира роты «Нухба» в военном крыле этой радикальной организации. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля ликвидировала Валида Ханию, заместителя командира роты «Нухба», который руководил проникновением террористического отряда на территорию Израиля 7 октября. Валид Хания был племянником Исмаила Хании, бывшего главы политбюро ХАМАС», — говорится в заявлении.

По данным израильских военных, ликвидированный «в последнее время пытался вербовать новых террористов для ХАМАС и руководил военной подготовкой роты «Нухба», находившейся под его командованием». «Хания руководил проникновением террористического отряда на территорию Израиля 7 октября и принимал в нем участие», — добавили в пресс-службе.

Бывший глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате ракетного удара 31 июля 2024 года в Тегеране. В декабре того же года израильский министр обороны Исраэль Кац впервые официально признал причастность Израиля к ликвидации Хании в иранской столице.