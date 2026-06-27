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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Нетаньяху: США и Ливан признали право Израиля…

27 июня 2026, 23:35 255

США и Ливан признали право Израиля сохранить зону безопасности на юге ливанской территории. С таким утверждением выступил в ходе пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«В рамках достигнутых договоренностей США и Ливан признали право Израиля на сохранение зоны безопасности внутри Ливана до тех пор, пока это необходимо для безопасности Израиля», — сказал Нетаньяху. По его словам, Израиль «продолжит удерживать зону безопасности до тех пор, пока не будут разоружены движение «Хезболла» и другие террористические организации, пока не исчезнет угроза Израилю со стороны Ливана».

Он также признал, что в рамках пилотного проекта Израиль планирует вывести войска из двух зон на юге Ливана, одна из которых находится вне пределов зоны безопасности, а вторая — на ее границе. «Израиль и Ливан договорились о двух районах вблизи «желтой линии», рекомендованных Армией обороны Израиля, где будет проведен пилотный проект по ликвидации «Хезболлы» и передаче территории под контроль ливанской армии», — пояснил премьер.

На пресс-конференции Нетаньяху также назвал заключенное ранее в Вашингтоне рамочное соглашение с Ливаном историческим. «Это соглашение позволяет продвигаться к прекращению конфликта, <…> а также к достижению мирного соглашения [Ливаном]», — считает он. По мнению Нетаньяху, рамочное соглашение «укрепляет Израиль и Ливан и ослабляет Иран и «Хезболлу».

26 июня госсекретарь США Марко Рубио вместе с послами Израиля и Ливана в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером и Надой Хаммаде-Муаввад объявил о рамочном соглашении, достигнутом сторонами после пяти раундов переговоров. В соответствии с ним израильские войска передадут на начальном этапе под контроль ливанской армии две зоны к югу и северу от реки Литани.

Постепенно ливанские вооруженные силы восстановят «эффективный суверенный контроль над всей территорией». Будут разоружены неправительственные формирования и ликвидирована их военная инфраструктура, что создаст условия в будущем для полного вывода израильских войск.

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