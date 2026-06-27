Трамп может отказаться от «Анкориджских договоренностей» по Донбассу

Президент США Дональд Трамп во время международного саммита выразил разочарование действиями президента России Владимира Путина и намекнул, что может отказаться от так называемых «Анкориджских договоренностей», которые предусматривали согласие США на контроль России над украинским Донбассом в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом сообщает Axios.

По словам двух чиновников, присутствовавших на саммите, Трамп также говорил о необходимости усиления давления на Россию. В то же время собеседники издания сомневаются, что эти заявления перерастут в конкретные действия.

«Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он на самом деле что-то с этим сделает», - сказал один из чиновников.

Axios отмечает, что дипломатический процесс по войне в Украине фактически зашел в тупик из-за войны между США и Ираном, а также после неудачных предыдущих раундов переговоров.

В то же время аналитики по-разному оценивают влияние украинских ударов беспилотниками по территории России. По мнению одних, они могут усилить давление на Москву, тогда как другие считают, что это лишь укрепит в России убеждение продолжать войну.