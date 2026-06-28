Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев получит 100 тысяч долларов за «Лучший перфоманс вечера» на турнире UFC в Баку. Он нокаутировал во втором раунде мексиканца Мануэля Торреса.
«Бонус в 100 тысяч долларов? Уже в восьмой раз получаю, — говорит Рафаэль на пресс-конференции после боя. — Может, прикуплю «Харли Дэвидсон»… Любители мотоциклов меня поймут (улыбается).
Что важнее — нокаут на глазах у родных болельщиков или бонус? Нокаут. И бонус тоже (улыбается).
Что мне сказал отец перед боем? Отец у меня немногословен. Он просто смотрит на меня, верит в меня. Переживал всю неделю, не спал нормально, много курил».
Описывая эпизод во втором раунде, завершившийся нокаутом, Физиев сказал:
«В конце первого раунда я ничего не видел. Он мне так попал, что у меня все двоилось. Сел на стул и видел только одним глазом. Выходя на второй раунд, подумал, а давай-ка ударю с разворота. Ударил и попал! Если бы не глаз, то я бы вышел на второй раунд более осторожно».
До сегодняшней победы Рафаэль выигрывал на турнире в Баку в прошлом году. Затем было поражение в Сиднее, и вот снова победа в Баку.
«Я могу побеждать только в Баку? Надеюсь, что нет. Хочу выиграть и следующий бой. В Азербайджане у меня много болельщиков. Если я проиграю в следующем бою, они будут сильно огорчены.
Я не хочу сейчас говорить о поясе. Я далек от него.
Алим Набиев в моей команде? Теперь он будет моим тренером по «ударке». После этой победы я его теперь всюду буду брать (улыбается).
Очень огорчен, что Назим Садыхов проиграл свой бой. Он мой брат. Конечно, он очень расстроен, но у него есть силы, чтобы вернуться.
Хочу сказать и о Тофике Мусаеве. Сегодня он не дрался. У меня спрашивали, почему я не делился ничем, когда он победил в UFC. Я его очень люблю, он — легенда. Он тоже мой брат».