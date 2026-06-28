Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев получит 100 тысяч долларов за «Лучший перфоманс вечера» на турнире UFC в Баку. Он нокаутировал во втором раунде мексиканца Мануэля Торреса.

«Бонус в 100 тысяч долларов? Уже в восьмой раз получаю, — говорит Рафаэль на пресс-конференции после боя. — Может, прикуплю «Харли Дэвидсон»… Любители мотоциклов меня поймут (улыбается).

Что важнее — нокаут на глазах у родных болельщиков или бонус? Нокаут. И бонус тоже (улыбается).

Что мне сказал отец перед боем? Отец у меня немногословен. Он просто смотрит на меня, верит в меня. Переживал всю неделю, не спал нормально, много курил».

Описывая эпизод во втором раунде, завершившийся нокаутом, Физиев сказал:

«В конце первого раунда я ничего не видел. Он мне так попал, что у меня все двоилось. Сел на стул и видел только одним глазом. Выходя на второй раунд, подумал, а давай-ка ударю с разворота. Ударил и попал! Если бы не глаз, то я бы вышел на второй раунд более осторожно».