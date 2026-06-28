USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

В Германии установлен новый температурный рекорд

00:35 678

В Германии в условиях экстремальной жары установлен новый исторический температурный рекорд - 41,5 градуса по Цельсию. Такой показатель измерительная станция в поселке Древиц в земле Саксония-Анхальт на востоке ФРГ зафиксировала в субботу, 27 июня, около 16:30 по местному времени, сообщили в Немецкой метеорологической службе (DWD).

Собранные данные являются предварительными, подчеркнули в DWD. Официальное подтверждение будет дано не ранее 29 июня. Метеорологи постоянно наблюдают за показаниями измерительных станций во время возможных температурных рекордов. А рассчитанная DWD модель не исключает, что 27 июня столбик термометра превысит отметку в 42 градуса. 

Прежний рекорд продержался менее суток. Температура в 41,3 градуса по Цельсию была зафиксирована 26 июня в районе Бурбах на западе Саарбрюккена, в 17 часов по местному времени. Впрочем, в ходе субботних замеров этот район на юго-западе ФРГ лишь слегка отстал от восточногерманского, поскольку 27 июня столбик термометра в Бурбахе поднялся до 41,4 градуса.

Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
00:57 250
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву 100 тысяч долларов за победу
00:25 915
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах обновлено 23:56; фото; видео
27 июня 2026, 23:56 17230
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова видео, фото, обновлено 22:58
27 июня 2026, 22:58 5282
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
27 июня 2026, 22:08 659
И Хасбик приехал на UFC в Азербайджан: «В Баку я в самом центре событий»
И Хасбик приехал на UFC в Азербайджан: «В Баку я в самом центре событий» фото, обновлено 21:27
27 июня 2026, 21:27 3525
Россия атаковала две АЗС в Харьковской области: есть пострадавшие
Россия атаковала две АЗС в Харьковской области: есть пострадавшие ФОТО; обновлено 21:10
27 июня 2026, 21:10 1725
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку обновлено 20:46
27 июня 2026, 20:46 2226
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
27 июня 2026, 20:21 1274
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале»
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале» ВИДЕО, ФОТО
27 июня 2026, 19:18 3213
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились видео
27 июня 2026, 18:31 1300

ЭТО ВАЖНО

Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
00:57 250
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву 100 тысяч долларов за победу
00:25 915
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах обновлено 23:56; фото; видео
27 июня 2026, 23:56 17230
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова видео, фото, обновлено 22:58
27 июня 2026, 22:58 5282
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
27 июня 2026, 22:08 659
И Хасбик приехал на UFC в Азербайджан: «В Баку я в самом центре событий»
И Хасбик приехал на UFC в Азербайджан: «В Баку я в самом центре событий» фото, обновлено 21:27
27 июня 2026, 21:27 3525
Россия атаковала две АЗС в Харьковской области: есть пострадавшие
Россия атаковала две АЗС в Харьковской области: есть пострадавшие ФОТО; обновлено 21:10
27 июня 2026, 21:10 1725
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку обновлено 20:46
27 июня 2026, 20:46 2226
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
27 июня 2026, 20:21 1274
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале»
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале» ВИДЕО, ФОТО
27 июня 2026, 19:18 3213
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились видео
27 июня 2026, 18:31 1300
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться