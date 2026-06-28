В Германии установлен новый температурный рекорд

В Германии в условиях экстремальной жары установлен новый исторический температурный рекорд - 41,5 градуса по Цельсию. Такой показатель измерительная станция в поселке Древиц в земле Саксония-Анхальт на востоке ФРГ зафиксировала в субботу, 27 июня, около 16:30 по местному времени, сообщили в Немецкой метеорологической службе (DWD).

Собранные данные являются предварительными, подчеркнули в DWD. Официальное подтверждение будет дано не ранее 29 июня. Метеорологи постоянно наблюдают за показаниями измерительных станций во время возможных температурных рекордов. А рассчитанная DWD модель не исключает, что 27 июня столбик термометра превысит отметку в 42 градуса.

Прежний рекорд продержался менее суток. Температура в 41,3 градуса по Цельсию была зафиксирована 26 июня в районе Бурбах на западе Саарбрюккена, в 17 часов по местному времени. Впрочем, в ходе субботних замеров этот район на юго-западе ФРГ лишь слегка отстал от восточногерманского, поскольку 27 июня столбик термометра в Бурбахе поднялся до 41,4 градуса.