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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном

00:57 250

Основные пункты рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном опубликовал корреспондент Axios Барак Равид.

- Израиль и Ливан заявили о намерении официально прекратить многолетний конфликт и начать подготовку полноценного мирного договора;

- США выступают главным посредником, гарантом и координатором выполнения соглашения;

- Стороны взаимно признают право друг друга на мирное существование, суверенитет и безопасность;

- Ливан обязуется полностью разоружить все негосударственные вооруженные формирования, прежде всего «Хезболлу», и ликвидировать их военную инфраструктуру;

- Ливанская армия должна восстановить полный контроль над всей территорией страны и получить исключительное право на применение силы; 

- Передача контроля будет проходить поэтапно через пилотные зоны, первые две из которых уже согласованы;

- После подтвержденного разоружения вооруженных группировок Израиль начнет поэтапный вывод войск с территории Ливана;

- США будут контролировать и подтверждать выполнение обязательств обеими сторонами;

- Израиль заявил, что не имеет территориальных претензий к Ливану и не намерен сохранять военное присутствие после устранения угроз;

- Израиль и Ливан сохраняют право на самооборону в соответствии с международным правом;

- Будет создана совместная военная координационная группа при участии США для контроля за реализацией соглашения;

- США мобилизуют международную помощь для восстановления Ливана, его экономики и инфраструктуры; 

- Ливан и США обязуются пресекать финансирование «Хезболлы» и других негосударственных вооруженных группировок, а также не допускать получения ими средств, выделенных на восстановление страны;

- После подписания рамочного документа стороны начнут переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении;

- Израиль и Ливан также договорились сотрудничать в вопросах возвращения останков погибших, освобождения задержанных и прекращения взаимных враждебных действий на международных площадках.

Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
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Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
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