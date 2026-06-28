Какую зарплату получают миллиардеры?

Вознаграждение генеральных директоров компаний продолжает бить новые рекорды: в 2025 году число руководителей, чей доход превысил $100 млн, достигло максимума за четыре года, часть из них преодолела отметку в $200 млн, следует из ежегодного рейтинга The Wall Street Journal, составленного на основе данных MyLogIQ.

Медианный уровень вознаграждения руководства компаний из индекса S&P 500 в прошлом году достиг нового максимума — $17,9 млн. В общей сложности в рейтинг издания вошли 392 руководителя компаний из индекса S&P 500, совокупное вознаграждение которых (без учета Илона Маска) составило $9,9 млрд.

Осенью прошлого года акционеры Tesla одобрили выплату своему гендиректору Маску компенсационного пакета на сумму около $1 трлн — крупнейшего бонуса руководителю компании в истории США. Основным условием получения назван рост рыночной капитализации компании.

В июне этого года Илон Маск стал первым триллионером в истории, но на данный момент его состояние, по оценкам Forbes, составляет $946,7 млрд.

Вторым самым высокооплачиваемым генеральным директором после Маска стал Шанкх Митра, возглавляющий Welltower, его совокупный доход в 2025 году достиг $821 млн. В то же время, по данным компании, медианный заработок сотрудника Welltower равнялся $124,9 тыс. Также и в компании Aptiv вознаграждение гендиректора Кевина Кларка составило около $19 млн, в то время как медианный доход сотрудника — всего $10,1 тыс. Соотношение заработной платы генерального директора к среднему годовому доходу сотрудника Aptiv — 1894.

Самый скромный пакет вознаграждения принадлежит Джеку Дорси, главе платежной компании Block и миллиардеру, чье состояние оценивается в $8,19 млрд. Дорси, основатель Twitter (ныне X, принадлежит Маску), получил во время руководства платформой зарплату всего в $1,40, символизировавшую ограничение максимальной длины твита в соцсети, которая составляла 140 символов. В Block, где официальная должность Джека Дорси звучит как «болван» (на англ. — blockhead), его вознаграждение составило всего $2,75.

Вознаграждение инвестора и председателя совета директоров холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта — $389 488. Баффетту принадлежит 13,7% акций Berkshire Hathaway, и в прошлом году он получил значительную выгоду от роста котировок компании на 11%.