USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Какую зарплату получают миллиардеры?

01:14 205

Вознаграждение генеральных директоров компаний продолжает бить новые рекорды: в 2025 году число руководителей, чей доход превысил $100 млн, достигло максимума за четыре года, часть из них преодолела отметку в $200 млн, следует из ежегодного рейтинга The Wall Street Journal, составленного на основе данных MyLogIQ.

Медианный уровень вознаграждения руководства компаний из индекса S&P 500 в прошлом году достиг нового максимума — $17,9 млн. В общей сложности в рейтинг издания вошли 392 руководителя компаний из индекса S&P 500, совокупное вознаграждение которых (без учета Илона Маска) составило $9,9 млрд.

Осенью прошлого года акционеры Tesla одобрили выплату своему гендиректору Маску компенсационного пакета на сумму около $1 трлн — крупнейшего бонуса руководителю компании в истории США. Основным условием получения назван рост рыночной капитализации компании.

В июне этого года Илон Маск стал первым триллионером в истории, но на данный момент его состояние, по оценкам Forbes, составляет $946,7 млрд.

Вторым самым высокооплачиваемым генеральным директором после Маска стал Шанкх Митра, возглавляющий Welltower, его совокупный доход в 2025 году достиг $821 млн. В то же время, по данным компании, медианный заработок сотрудника Welltower равнялся $124,9 тыс. Также и в компании Aptiv вознаграждение гендиректора Кевина Кларка составило около $19 млн, в то время как медианный доход сотрудника — всего $10,1 тыс. Соотношение заработной платы генерального директора к среднему годовому доходу сотрудника Aptiv — 1894.

Самый скромный пакет вознаграждения принадлежит Джеку Дорси, главе платежной компании Block и миллиардеру, чье состояние оценивается в $8,19 млрд. Дорси, основатель Twitter (ныне X, принадлежит Маску), получил во время руководства платформой зарплату всего в $1,40, символизировавшую ограничение максимальной длины твита в соцсети, которая составляла 140 символов. В Block, где официальная должность Джека Дорси звучит как «болван» (на англ. — blockhead), его вознаграждение составило всего $2,75.

Вознаграждение инвестора и председателя совета директоров холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта — $389 488. Баффетту принадлежит 13,7% акций Berkshire Hathaway, и в прошлом году он получил значительную выгоду от роста котировок компании на 11%.

Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
00:57 251
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву 100 тысяч долларов за победу
00:25 917
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах обновлено 23:56; фото; видео
27 июня 2026, 23:56 17232
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова видео, фото, обновлено 22:58
27 июня 2026, 22:58 5285
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
27 июня 2026, 22:08 659
И Хасбик приехал на UFC в Азербайджан: «В Баку я в самом центре событий»
И Хасбик приехал на UFC в Азербайджан: «В Баку я в самом центре событий» фото, обновлено 21:27
27 июня 2026, 21:27 3526
Россия атаковала две АЗС в Харьковской области: есть пострадавшие
Россия атаковала две АЗС в Харьковской области: есть пострадавшие ФОТО; обновлено 21:10
27 июня 2026, 21:10 1725
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку обновлено 20:46
27 июня 2026, 20:46 2226
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
27 июня 2026, 20:21 1274
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале»
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале» ВИДЕО, ФОТО
27 июня 2026, 19:18 3213
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились видео
27 июня 2026, 18:31 1300

ЭТО ВАЖНО

Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
00:57 251
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву 100 тысяч долларов за победу
00:25 917
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах обновлено 23:56; фото; видео
27 июня 2026, 23:56 17232
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова видео, фото, обновлено 22:58
27 июня 2026, 22:58 5285
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
27 июня 2026, 22:08 659
И Хасбик приехал на UFC в Азербайджан: «В Баку я в самом центре событий»
И Хасбик приехал на UFC в Азербайджан: «В Баку я в самом центре событий» фото, обновлено 21:27
27 июня 2026, 21:27 3526
Россия атаковала две АЗС в Харьковской области: есть пострадавшие
Россия атаковала две АЗС в Харьковской области: есть пострадавшие ФОТО; обновлено 21:10
27 июня 2026, 21:10 1725
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку обновлено 20:46
27 июня 2026, 20:46 2226
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
27 июня 2026, 20:21 1274
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале»
Хидаят Гейдаров: «Вы меня достали… Но я снова на пьедестале» ВИДЕО, ФОТО
27 июня 2026, 19:18 3213
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились
Учения «Кавказский орел – 2026» завершились видео
27 июня 2026, 18:31 1300
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться