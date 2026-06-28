Автомобиль наехал на толпу в Лондоне: есть пострадавшие

В Британии автомобиль наехал на толпу людей. По данным полиции, в результате пострадали пять человек, трое из них попали в больницу.
Уточняется, что ЧП произошло в Лондоне, рядом с универмагом M&S в районе Илинг.
«Британца сомалийского происхождения», который был за рулем, задержали.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов уточняют причины и обстоятельства произошедшего. Другие подробности пока не сообщаются.
Власти пока не называют инцидент терактом, но расследование ведется совместно с отделом по борьбе с терроризмом.
June 27, 2026