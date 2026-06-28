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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Автомобиль наехал на толпу в Лондоне: есть пострадавшие

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01:30 448

В Британии автомобиль наехал на толпу людей. По данным полиции, в результате пострадали пять человек, трое из них попали в больницу.

Уточняется, что ЧП произошло в Лондоне, рядом с универмагом M&S в районе Илинг. 

«Британца сомалийского происхождения», который был за рулем, задержали.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов уточняют причины и обстоятельства произошедшего. Другие подробности пока не сообщаются.

Власти пока не называют инцидент терактом, но расследование ведется совместно с отделом по борьбе с терроризмом.

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