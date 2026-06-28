Америка задумалась о переносе баз в Израиль

Соединенные Штаты рассматривают возможность перемещения части своих военных объектов из стран Персидского залива в западном направлении, чтобы они находились на большем удалении от границ Ирана. Израиль рассматривается как «основное безопасное место» такой релокации, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Поводом для передислокации стали последствия недавних ракетных ударов Ирана по главной базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Спутниковые снимки показали, что ущерб оказался гораздо более значительным, чем признавал Пентагон: штаб-квартира флота была полностью разрушена, также уничтожены учебный центр, командные пункты и склады.

Оценив масштабы ударов, военное руководство США пришло к выводу, что базы в Персидском заливе критически уязвимы перед беспилотниками и ракетами Тегерана, поскольку строились десятилетия назад, отметили источники. Теперь Вашингтон планирует резко сократить свое военное присутствие в Кувейте и Саудовской Аравии, а уцелевшие и новые мощности переместить западнее, в том числе на территорию Израиля.

Отметим, что информация была опубликована на фоне ближневосточного турне госсекретаря США Марко Рубио, который в данный момент проводит переговоры с министрами стран Персидского залива в Бахрейне.