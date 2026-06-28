USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

США наносят удары по Ирану

новость дополнена
01:49 1048

Американские военные наносят удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива в ответ на сегодняшнюю утреннюю атаку Ирана на коммерческий танкер.

Об этом сообщает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

«Как сообщил американский чиновник, вооруженные силы США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на иранскую атаку, совершенную сегодня утром на коммерческий танкер», — написал он в X.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило нанесение новых ударов по нескольким целям в Иране, об этом говорится в заявлении командования.

Сообщается, что США нанесли удар по иранским военным целям (системам наблюдения, связи, ПВО, хранилищам беспилотников, минным заградителям) после того, как Иран нарушил режим прекращения огня, атаковав танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива сегодня утром.

Ранее Гостелерадио Ирана сообщило, что в районе деревни Тахеруи близ города Сирик, расположенного у входа в Ормузский пролив, было слышно несколько взрывов.

Европейские пляски без грузинского картули
Европейские пляски без грузинского картули наша аналитика; все еще актуально
27 июня 2026, 11:00 3015
США наносят удары по Ирану
США наносят удары по Ирану новость дополнена
01:49 1049
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
00:57 444
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву 100 тысяч долларов за победу
00:25 1461
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах обновлено 23:56; фото; видео
27 июня 2026, 23:56 18174
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова видео, фото, обновлено 22:58
27 июня 2026, 22:58 5561
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
27 июня 2026, 22:08 725
И Хасбик приехал на UFC в Азербайджан: «В Баку я в самом центре событий»
И Хасбик приехал на UFC в Азербайджан: «В Баку я в самом центре событий» фото, обновлено 21:27
27 июня 2026, 21:27 3798
Россия атаковала две АЗС в Харьковской области: есть пострадавшие
Россия атаковала две АЗС в Харьковской области: есть пострадавшие ФОТО; обновлено 21:10
27 июня 2026, 21:10 1828
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку обновлено 20:46
27 июня 2026, 20:46 2280
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
27 июня 2026, 20:21 1343

ЭТО ВАЖНО

Европейские пляски без грузинского картули
Европейские пляски без грузинского картули наша аналитика; все еще актуально
27 июня 2026, 11:00 3015
США наносят удары по Ирану
США наносят удары по Ирану новость дополнена
01:49 1049
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
00:57 444
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву 100 тысяч долларов за победу
00:25 1461
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах обновлено 23:56; фото; видео
27 июня 2026, 23:56 18174
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова видео, фото, обновлено 22:58
27 июня 2026, 22:58 5561
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
27 июня 2026, 22:08 725
И Хасбик приехал на UFC в Азербайджан: «В Баку я в самом центре событий»
И Хасбик приехал на UFC в Азербайджан: «В Баку я в самом центре событий» фото, обновлено 21:27
27 июня 2026, 21:27 3798
Россия атаковала две АЗС в Харьковской области: есть пострадавшие
Россия атаковала две АЗС в Харьковской области: есть пострадавшие ФОТО; обновлено 21:10
27 июня 2026, 21:10 1828
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку
Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов о своих победах на турнире UFC в Баку обновлено 20:46
27 июня 2026, 20:46 2280
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз в Армению через Азербайджан
27 июня 2026, 20:21 1343
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться