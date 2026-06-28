США наносят удары по Ирану

Американские военные наносят удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива в ответ на сегодняшнюю утреннюю атаку Ирана на коммерческий танкер.

Об этом сообщает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

«Как сообщил американский чиновник, вооруженные силы США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на иранскую атаку, совершенную сегодня утром на коммерческий танкер», — написал он в X.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило нанесение новых ударов по нескольким целям в Иране, об этом говорится в заявлении командования.

Сообщается, что США нанесли удар по иранским военным целям (системам наблюдения, связи, ПВО, хранилищам беспилотников, минным заградителям) после того, как Иран нарушил режим прекращения огня, атаковав танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива сегодня утром.

Ранее Гостелерадио Ирана сообщило, что в районе деревни Тахеруи близ города Сирик, расположенного у входа в Ормузский пролив, было слышно несколько взрывов.