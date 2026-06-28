ЧМ-2026: Хорватия вышла в плей-офф, Шотландия осталась за бортом

На чемпионате мира по футболу завершились матчи в группе «L». По их итогам Хорватия примкнула к Англии и Гане, которые заранее пробились в 1/16 финала, и тоже сыграет в плей-офф.

В Нью-Йорке Англия ожидаемо разобралась с Панамой - 2:0. Увы, футболист «Туран-Товуза» Родерик Миллер, так ни разу и не вышел на поле на этом чемпионате мира. Таким образом, пока на чемпионатах мира не сыграл ни один футболист из азербайджанской Премьер-лиги.

В составе англичан отличились Джуд Беллингем (62-я минута) и Харри Кейн (67-я). С 7 очками Англия заняла 1-е место в группе. Ее соперник в 1/16 финала определится чуть позже.

В Филадельфии Хорватия взяла верх над Ганой - 2:1. На 31-й минуте Петар Сучич вывел европейцев вперед. Деррик Люккассен на 73-й минуте сделал счет 1:1. Но через 10 минут хорваты забили победный мяч. Это сделал Никола Влашич.