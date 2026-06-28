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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

ЧМ-2026: ничья в матче Колумбия - Португалия; ДР Конго против Англии в 1/16 финала

Эльмир Алиев, отдел спорта
05:38 248

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке завершилась борьба в группе «K». В заключительном туре отношения выясняли Колумбия с Португалией и ДР Конго с Узбекистаном.

Колумбийцы и португальцы вели борьбу за 1-е место в группе, которое позволяло сыграть в 1/16 финала с Ганой, а также избежать встречи с Испанией в 1/8 финала.

Зрелищный и весьма богатый на моменты матч все же завершился вничью 0:0. В итоге лидером групповой этап завершила Колумбия и вышла на ганцев.

Ставшей второй в группе «K» Португалия теперь сыграет с Хорватией, а в случае успеха, скорее всего, попадет на испанцев.

3-е место в группе заняли футболисты ДР Конго, обыгравшие Узбекистан - 3:1. С 4 очками конголезцы пробились в плей-офф с 3-го места.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Таким образом, шансы на участие в 1/16 финала потеряла Корея. Иран все еще сохраняет надежду на продолжение борьбы. Все решится после матча в группе «J» между Австрией и Алжиром.

Также определились еще две пары 1/16 финала: Бельгия сыграет с Сенегалом, а Англия - с ДР Конго.

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