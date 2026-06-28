ЧМ-2026: Месси опять забил, а Австрия и Алжир «сплавили» Иран

На чемпионате мира по футболу завершился групповой этап. Закрывали предварительную стадию команды группы «J».
Аргентина, досрочно обеспечившая себе 1-е место, играла в Далласе с Иорданией. Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони поберег ряд основных игроков, в том числе и Лионеля Месси. Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира вышел на замену на 60-й минуте и снова забил! Месси отличился со штрафного на 80-й минуте. Это его шестой гол на этом ЧМ и 19-й на всех мундиалях.
Аргентина победила со счетом 3:1.
Более важное значение имела игра между Алжиром и Австрией. Для выхода в плей-офф обе команды устраивала ничья. В таком случае Иран остался бы за бортом 1/16 финала. Неожиданности не случилось: алжирцы и австрийцы завершили встречу со счетом 3:3.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Аргентина заняла 1-е место и встретится в 1/16 финала с главным сюрпризом группового этапа сборной Кабо-Верде.
Австрия, расположившись на второй строчке, попала на Испанию. Алжир встретится со Швейцарией.