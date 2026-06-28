USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

ЧМ-2026: Месси опять забил, а Австрия и Алжир «сплавили» Иран

ВИДЕО
Эльмир Алиев, отдел спорта
07:59 1212

На чемпионате мира по футболу завершился групповой этап. Закрывали предварительную стадию команды группы «J».

Аргентина, досрочно обеспечившая себе 1-е место, играла в Далласе с Иорданией. Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони поберег ряд основных игроков, в том числе и Лионеля Месси. Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира вышел на замену на 60-й минуте и снова забил! Месси отличился со штрафного на 80-й минуте. Это его шестой гол на этом ЧМ и 19-й на всех мундиалях.

Аргентина победила со счетом 3:1.

Более важное значение имела игра между Алжиром и Австрией. Для выхода в плей-офф обе команды устраивала ничья. В таком случае Иран остался бы за бортом 1/16 финала. Неожиданности не случилось: алжирцы и австрийцы завершили встречу со счетом 3:3.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Аргентина заняла 1-е место и встретится в 1/16 финала с главным сюрпризом группового этапа сборной Кабо-Верде.

Австрия, расположившись на второй строчке, попала на Испанию. Алжир встретится со Швейцарией.

Дроны налетели на Россию: горит НПЗ, есть погибший
Дроны налетели на Россию: горит НПЗ, есть погибший фото
09:18 167
По Киеву били баллистическими ракетами: пожары и пострадавшие
По Киеву били баллистическими ракетами: пожары и пострадавшие
08:57 370
Трамп, НАТО и два требования Эрдогана
Трамп, НАТО и два требования Эрдогана Профессор Баглы комментирует для haqqin.az
02:00 3460
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026 Турнирная сетка
08:33 828
ЧМ-2026: Месси опять забил, а Австрия и Алжир «сплавили» Иран
ЧМ-2026: Месси опять забил, а Австрия и Алжир «сплавили» Иран ВИДЕО
07:59 1213
Европейские пляски без грузинского картули
Европейские пляски без грузинского картули наша аналитика; все еще актуально
27 июня 2026, 11:00 3475
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
00:57 945
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву 100 тысяч долларов за победу
00:25 3324
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах обновлено 23:56; фото; видео
27 июня 2026, 23:56 21313
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова видео, фото, обновлено 22:58
27 июня 2026, 22:58 6498
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
27 июня 2026, 22:08 940

ЭТО ВАЖНО

Дроны налетели на Россию: горит НПЗ, есть погибший
Дроны налетели на Россию: горит НПЗ, есть погибший фото
09:18 167
По Киеву били баллистическими ракетами: пожары и пострадавшие
По Киеву били баллистическими ракетами: пожары и пострадавшие
08:57 370
Трамп, НАТО и два требования Эрдогана
Трамп, НАТО и два требования Эрдогана Профессор Баглы комментирует для haqqin.az
02:00 3460
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026 Турнирная сетка
08:33 828
ЧМ-2026: Месси опять забил, а Австрия и Алжир «сплавили» Иран
ЧМ-2026: Месси опять забил, а Австрия и Алжир «сплавили» Иран ВИДЕО
07:59 1213
Европейские пляски без грузинского картули
Европейские пляски без грузинского картули наша аналитика; все еще актуально
27 июня 2026, 11:00 3475
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
00:57 945
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву 100 тысяч долларов за победу
00:25 3324
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах обновлено 23:56; фото; видео
27 июня 2026, 23:56 21313
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова видео, фото, обновлено 22:58
27 июня 2026, 22:58 6498
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
27 июня 2026, 22:08 940
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться