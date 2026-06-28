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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Все пары 1/16 финала ЧМ-2026

Турнирная сетка
Отдел спорта
08:33 829

По итогам группового этапа на футбольном чемпионате мира в Северной Америке определились 32 команды, которые сыграют в 1/16 финала.

Пары первого раунда плей-офф

Германия - Парагвай

Франция - Швеция

ЮАР - Канада

Нидерланды - Марокко

Португалия - Хорватия

Испания - Австрия

США - Босния и Герцеговина

Бельгия - Сенегал

Бразилия - Япония

Кот-д’Ивуар - Норвегия

Мексика - Эквадор

Англия - ДР Конго

Аргентина - Кабо-Верде

Австралия - Египет

Швейцария - Алжир

Колумбия - Гана.

1/16 финала стартует уже сегодня матчем ЮАР - Канада, который начнется в 23:00 по бакинскому времени.

16 сборных завершили свое участие на чемпионате. Ни одного очка не удалось набрать сборными Гаити, Туниса, Ирака, Иордании, Узбекистана и Панамы.

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