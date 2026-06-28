Все пары 1/16 финала ЧМ-2026

По итогам группового этапа на футбольном чемпионате мира в Северной Америке определились 32 команды, которые сыграют в 1/16 финала.
Пары первого раунда плей-офф
Германия - Парагвай
Франция - Швеция
ЮАР - Канада
Нидерланды - Марокко
Португалия - Хорватия
Испания - Австрия
США - Босния и Герцеговина
Бельгия - Сенегал
Бразилия - Япония
Кот-д’Ивуар - Норвегия
Мексика - Эквадор
Англия - ДР Конго
Аргентина - Кабо-Верде
Австралия - Египет
Швейцария - Алжир
Колумбия - Гана.
1/16 финала стартует уже сегодня матчем ЮАР - Канада, который начнется в 23:00 по бакинскому времени.
16 сборных завершили свое участие на чемпионате. Ни одного очка не удалось набрать сборными Гаити, Туниса, Ирака, Иордании, Узбекистана и Панамы.