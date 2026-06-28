По Киеву били баллистическими ракетами: пожары и пострадавшие

Россия в ночь на воскресенье, 28 июня атаковала Киев баллистическими ракетами. В украинской столице прогремело несколько взрывов.

В 02:47 (03:47 по Баку) глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки в Дарницком районе пострадал один человек. В том же районе в нескольких местах вспыхнули пожары. Утром в воскресенье Ткаченко уточнил, что число пострадавших в результате ночной атаки возросло до двух.

В ночь на 28 июня Воздушные силы ВСУ зафиксировали многочисленные запуски дронов, ракет и контролируемых авиабомб (КАБ) в направлении Харькова, Днепра, Сумской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также других городов и регионов Украины. Во многих из них объявлялась воздушная тревога.