USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Дроны налетели на Россию: горит НПЗ, есть погибший

фото
09:18 172

В ночь на воскресенье город Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ атаковали украинские беспилотники, сообщил оперативный штаб края.

«Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ», — заявил оперштаб. Масштаб пожара и последствия не уточняются.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибшем в результате атаки жителе города. Он подтвердил пожар на территории завода, но был ли погибший сотрудником НПЗ, не уточнил.

Кроме того, по данным губернатора, в городе повреждены линия электропередач и газовая труба, а также несколько частных домов. Один человек пострадал при падении обломков дрона.

На хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки украинского беспилотника повредили четыре частных дома, пострадал один человек, заявил оперативный штаб Краснодарского края.

Украинская сторона не сообщала об атаке на Славянский НПЗ, один из многих российских предприятий нефтепереработки, подвергшихся атакам украинских беспилотников в последние месяцы.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев утром в воскресенье рассказал об атаке украинских беспилотников, что привело к перекрытию выезда из города в районе перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. В этом месте находится Ярославский НПЗ, который в прошлом несколько раз атаковали беспилотники. Официальной информации пока не было. Перекрытие продлилось около часа, после движение восстановили.

В утренней сводке Минобороны России говорится, что силами ПВО в ночь на 28 июня были сбиты 213 украинских беспилотников разных типов.

Дроны налетели на Россию: горит НПЗ, есть погибший
Дроны налетели на Россию: горит НПЗ, есть погибший фото
09:18 173
По Киеву били баллистическими ракетами: пожары и пострадавшие
По Киеву били баллистическими ракетами: пожары и пострадавшие
08:57 377
Трамп, НАТО и два требования Эрдогана
Трамп, НАТО и два требования Эрдогана Профессор Баглы комментирует для haqqin.az
02:00 3463
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026 Турнирная сетка
08:33 831
ЧМ-2026: Месси опять забил, а Австрия и Алжир «сплавили» Иран
ЧМ-2026: Месси опять забил, а Австрия и Алжир «сплавили» Иран ВИДЕО
07:59 1218
Европейские пляски без грузинского картули
Европейские пляски без грузинского картули наша аналитика; все еще актуально
27 июня 2026, 11:00 3475
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
00:57 945
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву 100 тысяч долларов за победу
00:25 3325
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах обновлено 23:56; фото; видео
27 июня 2026, 23:56 21315
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова видео, фото, обновлено 22:58
27 июня 2026, 22:58 6499
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
27 июня 2026, 22:08 940

ЭТО ВАЖНО

Дроны налетели на Россию: горит НПЗ, есть погибший
Дроны налетели на Россию: горит НПЗ, есть погибший фото
09:18 173
По Киеву били баллистическими ракетами: пожары и пострадавшие
По Киеву били баллистическими ракетами: пожары и пострадавшие
08:57 377
Трамп, НАТО и два требования Эрдогана
Трамп, НАТО и два требования Эрдогана Профессор Баглы комментирует для haqqin.az
02:00 3463
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026 Турнирная сетка
08:33 831
ЧМ-2026: Месси опять забил, а Австрия и Алжир «сплавили» Иран
ЧМ-2026: Месси опять забил, а Австрия и Алжир «сплавили» Иран ВИДЕО
07:59 1218
Европейские пляски без грузинского картули
Европейские пляски без грузинского картули наша аналитика; все еще актуально
27 июня 2026, 11:00 3475
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
Опубликован текст рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном
00:57 945
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву
Глаз, который помог Рафаэлю Физиеву 100 тысяч долларов за победу
00:25 3325
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах
Мощные залпы украинской армии: российский стратегический завод в руинах обновлено 23:56; фото; видео
27 июня 2026, 23:56 21315
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова
UFC в Баку: Рафаэль Физиев нокаутировал мексиканца, победы Тахира Абдуллаева и Фармана Гасанова, поражение Назима Садыхова видео, фото, обновлено 22:58
27 июня 2026, 22:58 6499
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек
27 июня 2026, 22:08 940
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться