Дроны налетели на Россию: горит НПЗ, есть погибший

«Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ», — заявил оперштаб. Масштаб пожара и последствия не уточняются.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибшем в результате атаки жителе города. Он подтвердил пожар на территории завода, но был ли погибший сотрудником НПЗ, не уточнил.

Кроме того, по данным губернатора, в городе повреждены линия электропередач и газовая труба, а также несколько частных домов. Один человек пострадал при падении обломков дрона.

На хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки украинского беспилотника повредили четыре частных дома, пострадал один человек, заявил оперативный штаб Краснодарского края.

Украинская сторона не сообщала об атаке на Славянский НПЗ, один из многих российских предприятий нефтепереработки, подвергшихся атакам украинских беспилотников в последние месяцы.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев утром в воскресенье рассказал об атаке украинских беспилотников, что привело к перекрытию выезда из города в районе перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. В этом месте находится Ярославский НПЗ, который в прошлом несколько раз атаковали беспилотники. Официальной информации пока не было. Перекрытие продлилось около часа, после движение восстановили.

В утренней сводке Минобороны России говорится, что силами ПВО в ночь на 28 июня были сбиты 213 украинских беспилотников разных типов.