Для израильского министра сделка с Ливаном – «трагедия и историческая ошибка»

«Готовящееся соглашение с Ливаном — это историческая ошибка, ужасная упущенная возможность и трагедия для будущих поколений», — написал израильский министр в телеграм-канале.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал «исторической ошибкой» соглашение с Ливаном, заявив, что это «все понимают, но некоторые отказываются признать вслух».

По утверждению Бен-Гвира, Израиль упускает уникальный момент — «Хезболла» сейчас в состоянии глубокого кризиса: ее командная структура разрушена, сама организация «истекает кровью». Сделка же даст «Хезболле» передышку, а затем боевики вновь начнут борьбу с Израилем, считает министр.

Он также назвал попытки использовать ливанскую армию как гаранта безопасности «иллюзией», заявив, что армия слаба и «пронизана сторонниками «Хезболлы».

26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение о поэтапном урегулировании конфликта, предусматривающее частичный вывод израильских войск с территории Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац затем заявил, что армии приказано готовиться к долгому пребыванию в «зоне безопасности» на юге Ливана.