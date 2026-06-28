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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Для израильского министра сделка с Ливаном – «трагедия и историческая ошибка»

09:35 791

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал «исторической ошибкой» соглашение с Ливаном, заявив, что это «все понимают, но некоторые отказываются признать вслух».

«Готовящееся соглашение с Ливаном — это историческая ошибка, ужасная упущенная возможность и трагедия для будущих поколений», — написал израильский министр в телеграм-канале.

Подписание соглашения в Вашингтоне

По утверждению Бен-Гвира, Израиль упускает уникальный момент — «Хезболла» сейчас в состоянии глубокого кризиса: ее командная структура разрушена, сама организация «истекает кровью». Сделка же даст «Хезболле» передышку, а затем боевики вновь начнут борьбу с Израилем, считает министр.

Он также назвал попытки использовать ливанскую армию как гаранта безопасности «иллюзией», заявив, что армия слаба и «пронизана сторонниками «Хезболлы».

26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение о поэтапном урегулировании конфликта, предусматривающее частичный вывод израильских войск с территории Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац затем заявил, что армии приказано готовиться к долгому пребыванию в «зоне безопасности» на юге Ливана.

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