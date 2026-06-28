«Золотые паспорта» за полмиллиона

Источники издания заявили, что Аргентина станет выдавать паспорта в обмен на безвозвратное пожертвование в размере около 500 тысяч долларов или покупку государственных облигаций на один миллион долларов. Собеседники газеты отметили, что условия программы могут измениться.

Власти страны рассчитывают, что программа «золотых паспортов» поможет Аргентине в ближайшие годы выплатить десятки миллиардов долларов по долгам.

Министерство экономики Аргентины, которое отвечает за программу, отказалось от комментариев.

Если программу утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран, предлагающих гражданство за инвестиции. Паспорт Аргентины позволит совершать безвизовые поездки почти в 170 стран мира — это больше, чем любой другой паспорт, который можно получить за инвестиции.

В последние годы программы «золотых паспортов» стали сворачивать власти стран Европы. Еврокомиссия призывала членов ЕС аннулировать гражданство, уже выданное по такой схеме россиянам и белорусам.